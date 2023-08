Deux entraîneurs adjoints et deux nouveaux joueurs pour les Steamers

Plus que 19 jours avant que les recrues des Steamers de West-Kent ne sautent sur la glace du Centre J.-K.-Irving de Bouctouche pour le lancement du camp d’entraînement. En attendant, l’équipe a profité des derniers jours pour confirmer l’embauche de deux entraîneurs adjoints, de même que la signature de deux agents libres du Québec.

Ainsi, l’entraîneur-chef Olivier Filion pourra compter sur un bonhomme qu’il connaît fort bien en Cody Anthony, avec qui il a travaillé en étroite collaboration depuis huit ans, dont les quatre dernières chez les Saints de Mount Academy. Dans les faits, Anthony aura un rôle plus important que simple adjoint puisqu’il aura plutôt le titre d’entraîneur associé avec le mandat de s’occuper de l’avantage numérique et des défenseurs.

L’autre adjoint est Jérémy LeBlanc, qui dirigeait la saison dernière les Thunderbirds de Moncton dans la Ligue M16. LeBlanc touchera à un peu de tout.

«La présence de Cody me sécurise, affirme l’entraîneur-chef Olivier Filion. C’est un gars qui sait me calmer et qui peut aussi me challenger. C’est un entraîneur qui a toute ma confiance. Jérémy, lui, est un gars de la place qui va nous permettre de nous rapprocher de la communauté. C’est un jeune entraîneur qui voulait apprendre dans un autre niveau.»

Les deux nouveaux joueurs sont le gardien de 20 ans Xavier Fisk, un Sherbrookois de 6 pieds 3 pouces qui a maintenu d’excellentes statistiques la saison dernière avec les Cougars du collège Champlain-Lennoxville. Il a ainsi maintenu une moyenne de buts alloués de 2,37 et un taux d’arrêts de ,905, tout en remportant 12 de ses 17 décisions.

«Xavier est un grand gardien qui est aussi très bon techniquement, révèle le d.g. Justin Blackmore. Nous voulions surtout un gardien qui arrête les rondelles et c’est ce qu’il fait.»

«J’ai parlé avec quelques hommes de hockey du Québec et ils m’ont tous dit de bonnes choses au sujet de Xavier», indique de son côté Filion.

L’autre addition est l’arrière de 18 ans Isaac Allard, un athlète de 6 pieds et 175 livres qui évoluait la saison dernière avec les Saints de Mount Academy, où il a accumulé sept buts et 20 passes en 51 rencontres. À l’évidence, Allard s’est laissé convaincre par Fillion puisqu’il avait déjà une entente avec les Roughnecks de Bakersfield dans la USPHL Premier.

«C’est un défenseur qui peut nous aider dans les trois zones, soutient Blackmore. Même s’il n’a que 18 ans, il a déjà ce qu’il faut pour faire partie de notre top-4 en défensive.»

Olivier Filion ne tarit cependant pas d’éloges à l’endroit d’un autre nouveau venu, le défenseur Luke Orr, un Néo-Écossais de 18 ans qu’on croit capable de générer beaucoup d’offensive «Il a tout pour contrôler notre première vague de supériorité numérique, estime Filion. Il veut jouer dans la NCAA et nous allons l’aider à se développer et à se trouver un endroit en Première division.»

«Je crois qu’Edmundston et Miramichi sont sur papier les deux meilleurs clubs de notre division, mais après ça c’est pas mal ouvert. Nous allons avoir un bien meilleur club que les gens s’imaginent. Nous allons être dans le coup tous les soirs», promet Filion.

Notons de plus que deux agents libres de 19 ans pourraient aussi se présenter à Bouctouche si jamais ils ne parviennent pas à se tailler une place dans leur équipe respective dans la LHJMQ. Un dossier à suivre.

En bref…

Les Steamers sont à la recherche d’une dizaine de familles de pension pour leurs joueurs. Les familles intéressées de Richibucto à Moncton peuvent obtenir davantage d’informations en visitant la page web des Steamers (westkentsteamers.com)…

Avec l’ajout de Xavier Fisk, les Steamers ont déjà sept de leurs joueurs de 20 ans pour la prochaine campagne. Les autres sont les attaquants Jacob Dupont, Émile Tremblay, Cole Fraser, Thomas Johnson, Greyson Chell et le défenseur Jack Clancy. Le huitième pourrait bien être l’attaquant Jacob Duguay, que les Red Wings de Fredericton ont libéré. Duguay a obtenu une invitation pour le camp…

Deux joueurs repêchés cet été ont fait savoir qu’ils ne se rapporteraient pas au camp des Steamers. Il s’agit de l’attaquant de 18 ans Mark Corbett, qui a plutôt opté de se rapporter aux Bruins d’Estevan, dans la Ligue junior A de la Saskatchewan, de même que l’arrière de 16 ans Noah Collette, qui aurait, semble-t-il, accepté l’offre du Beast de l’école privée South Kent au Connecticut…

Ne soyez pas surpris si les Steamers font une place pour l’attaquant Zachary Boudreau, le premier choix au total du dernier encan, et le défenseur Connor Sturgeon, si jamais ils ne parviennent à se tailler un poste avec leur club junior majeur respectif, soit le Phoenix de Sherbrooke et l’Océanic de Rimouski. Si c’est le cas, les Flyers de Moncton ne la trouveront pas drôle, eux qui sont déjà assurés de perdre Noah Collette…