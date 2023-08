Cambridge-Narrows: Girouard devance Dupuis

La rivalité entre Sébastien Girouard et Yannick Dupuis est belle à voir. Les deux vedettes acadiennes du triathlon en ont fait une autre démonstration, dimanche matin, à Cambridge-Narrows, alors que le premier a défait le jeunot par près d’une minute dans l’épreuve du sprint.

Comme les organisateurs ont eu quelques problèmes au niveau des statistiques, les chronos de quelques triathlètes étaient malheureusement indisponibles et Girouard en fait partie.

Comme le chrono de Dupuis a été de 1h04min39s4, on estime que le temps de Girouard avoisinait les 1h03min40s.

«Je ne sais pas en combien de temps j’ai terminé, mais le plus important pour moi c’est que j’ai eu beaucoup de plaisir», a confié le triathlète de 35 ans.

«Yannick a livré une très bonne course et il m’a impressionné au vélo. Normalement, je parviens à le rattraper pas mal plus vite que ça. J’ai dû travailler en titi pour le dépasser. Cette victoire, il ne me l’a pas donné», révèle le Dieppois, qui habite depuis quelques années à Moncton.

«C’est une belle compétition que celle de Cambridge-Narrows. Le parcours du vélo, entre autres, représentait un beau défi», mentionne-t-il.

Pour Girouard, l’épreuve de Cambridge-Narrows se voulait un dernier entraînement avant son départ vers la Finlande, le 22 août, où il prendra part aux Mondiaux du demi-ironman à Lahti le 27 août.

«J’ai fait trois compétitions dernièrement et je me sens un brin fatigué ces jours-ci. J’espère de retrouver mon énergie d’ici les Mondiaux», ajoute Sébastien Girouard.

De son côté, le jeune Yannick Dupuis était bien content du travail accompli.

«Ç’a bien été dans les trois disciplines, a indiqué le triathlète de 20 ans. J’ai le sentiment de m’améliorer à chaque course. J’ai bien aimé le parcours du vélo qui était loin d’être plat. Ç’a été un beau défi.»

Le triathlète de Notre-Dame-de-Kent complétera sa saison 2023 en participant au Triathlon TriLobster de Summerside, le 20 août, puis au Triathlon de la place Aboiteau de Cap-Pelé, le 26 août. Il va entamer ensuite sa saison de cross-country avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton en septembre, puis en janvier ce sera au tour de l’athlétisme en salle, toujours avec le Bleu et Or.

Simon Boudreau, de Dieppe, a pris le troisième échelon chez les hommes en 1h11min54s2. Le top-5 masculin est complété de Logan Reid (1h15min26s2), de Dorchester, et Kieran Everett (1h15min58s6), d’Aroostook.

Chez les dames, Isabelle Turner, d’Oromocto, a triomphé en 1h23min18s8. Elle est accompagnée sur le podium de la Torontoise Stephanie Fauquier (1h28min08s6) et de la Néo-Écossaise de Halifax Hilary Beck (1h33min04s0). Notons la quatrième position de Natasha Ouellette (1h36min45s7), de Fredericton.

Dans la division junior, Alexandre Comeau (1h11min13s8), de Miramichi, et Lydia Bodechon (1h33min35s7), de Quispamsis, ont été les meilleurs.