Heidi McLellan gagne le 46 km de Mabou

Quatrième en 2022 après s’être égarée à la mi-course, Heidi McLellan a pris sa revanche samedi au Capers 100 de Mabou, en Nouvelle-Écosse. La coureuse de Shediac Bridge a remporté l’épreuve en sentier de 46 km en ramenant un chrono de 4h52min30, établissant du même coup une nouvelle marque du parcours.

McLellan a ainsi éclipsé par exactement 22 minutes l’ancien record qui appartenait depuis l’an dernier à la Néo-Écossaise de Halifax Emily Ertel avec un temps de 5h14min30. C’est justement cette même Ertel qui a terminé en deuxième position, samedi, avec un excellent chrono de 5h00min16. Amy Martell, également de Halifax, a pris le troisième échelon en 5h43min17.

«J’ai passé une fort belle journée dans les magnifiques sentiers de Mabou, s’est exclamée McLellan après sa victoire. Je voulais me racheter après ma bévue de l’année dernière, alors que j’ai effectué un mauvais virage à la mi-course qui a fait en sorte que j’ai couru 5 km de plus que prévu. J’ai tenté aussi fort que j’ai pu pour rattraper mon retard, mais c’était trop tard. J’étais tellement en colère après moi l’an dernier.»

«Je me suis donc présentée ici très motivée. Ç’a vraiment bien été. Le cœur est plein et les jambes ont fait le travail. J’étais excitée quand j’ai vu que j’approchais des 10 derniers km et qu’il m’était possible de terminer en moins de cinq heures. J’espère maintenant que mon record va tenir quelques années», a ajouté McLellan en riant, elle qui a de plus pris le troisième échelon au classement général derrière le Néo-Écossais Ryan Chisholm (4h44min22) et le Dieppois Jacob Taylor (4h51min06).

Dans l’épreuve de 87 km, les Britannos-Colombiens Brendan Hunt (8h22min39) et Tara Holland (10h25min12) l’ont emporté, alors que le Néo-Écossais Ryan Rafuse (20h10min38) et l’Américaine Jennifer Britz (24h37min00), déjà vainqueurs en 2022, ont encore une fois savouré la victoire dimanche matin dans l’épreuve de 160 km.