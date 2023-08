Championnats de la Légion: aucun podium, mais 15 top-10

Quinze top-10, dont une brillante quatrième place pour Allison Wasson dans le 2000m M16. Voilà le bilan du Nouveau-Brunswick aux Championnats canadiens de la Légion qui ont eu lieu à Sherbrooke en fin de semaine.

La Dieppoise de 15 ans a d’ailleurs été, et de loin, la meilleure athlète de la province dans la Reine des Cantons-de-l’Est.

Outre son quatrième échelon au 2000m, grâce à chrono de 6min25s91, à seulement 3s57 de la marque provinciale établie par Erin Vringer (6min22s34) en 2018, Allison Wasson a également pris le 9e rang au 1200m (3min45s50) et la 10e place au 800m (2min19s63). Pour le 1200m, là encore elle n’était pas tellement éloignée de la marque de 3min43s82 de Vringer datant de 2017.

Wasson a de plus aidé l’équipe de relais medley à terminer en 8e position (4min21s30). Les trois autres membres du quatuor étaient Audrée Sinclair (Riverview), Olivia Brown (Quispamsis) et Jolène Harvey (Bathurst). Ce n’est d’ailleurs pas très loin du record provincial de 4min19s22 réalisé en 2012.

L’autre performance digne de mention se veut le chrono de 44s18 de l’équipe masculine de relais 4x100m M18. Jack Mellish (Colpitts Settlement), Nathan Rioux (Dieppe), Nathis Fournier (Pointe-Verte) et Logan Smith (Tétagouche) sont ainsi passés à 11 centièmes de seconde d’égaler la marque de 44s07 établie en 2017 par un quatuor dans lequel on retrouvait, entre autres, Craig Thorne et Jordan Henri.

Parlant de Mellish, c’est surtout au 400m haies que les attentes étaient plus élevées. Même que le coureur de 17 ans visait un chrono de 55min, ce qui lui aurait permis d’accéder au podium. Il a malheureusement dû se contenter d’un temps de 1min00s58, bon pour le 19e échelon.

Mellish a aussi pris le 12e rang dans l’épreuve de 400m (51s45), en plus de terminer au 10e échelon avec l’équipe de relais 4x400m (3min33s76) en compagnie de Noah MacKinnon (Miramichi), Greysen Tremble (Moncton) et Zander Hill (Fredericton).

Un autre espoir de médaille, Audrée LeBlanc, a finalement terminé en 7e place au lancer du poids M18 avec un jet de 12m74. Rappelons que LeBlanc avait mis la main sur l’argent l’an dernier à ces mêmes championnats dans la division M16 avec un tir de 12m88, qui se veut le nouveau record provincial au poids dans ce groupe d’âge. LeBlanc aura par ailleurs l’occasion de se reprendre en 2024, elle qui a encore une année d’éligibilité.

Frédéric Louis Roy, de Shediac, a de son côté terminé en 6e place au lancer du javelot M16 avec un tir de 39m19. À noter toutefois que Roy n’est âgé que de 14 ans et qu’il est donc éligible pour une autre année dans ce groupe d’âge. Il était d’ailleurs le seul lanceur de 14 ans du concours.

Au lancer du poids M16, Claire Gromack (Moncton) a pris la 9e place avec un tir de 10m71. Gromack aussi n’est âgée que de 14 ans.

Notons aussi le 10e rang de Malika Allain (Tétagouche-Nord) au 2000m steeple M18 avec un temps de 7min45s28. Allain vient toutefois au 3e rang parmi les filles de 16 ans, ce qui veut dire qu’elle sera à surveiller l’année prochaine. Allain a aussi pris le 12e rang au 800m avec un temps de 2min19s53, en plus d’aider l’équipe de relais 4x400m à s’emparer du 9e échelon en 4min13s84, avec ses équipières Shaniece Smikle (Moncton), Felicia Mortimer (Saint-Jean) et Anna Somers (Dufferin).

La Dieppoise Lexie Girouard a pour sa part terminé au 8e rang dans le 1500m steeple M16 avec un temps de 5min31s71.

Les autres top-10 du Nouveau-Brunswick pendant le week-end sont la 9e place d’Ariane Noël (Paquetville) au saut en hauteur M18 avec un bond de 1m45, le 8e rang de l’équipe féminine de relais 4×100 M16, composée de Jolène Harvey, Olivia Brown, Audrée Sinclair et Cloey Daigle (Miramichi), en 48s27, de même que la 9e place de l’équipe masculine de relais 4x100m M16 en 48s27 et dont fait partie Miguel Boudreau (Moncton), David Blanchard (Bathurst), Jeremy Toulman (Nauwigewauk) et Anthony Richards (Quispamsis).