Les recrues du Titan se mettent déjà au travail

Si on prend pour acquis qu’Antoine Keller formera un duo avec Joshua Fleming devant le filet, 10 postes seront donc en jeu pendant le camp du Titan d’Acadie-Bathurst qui se mettra en branle dès mardi matin avec les recrues.

Même si l’organisation aimerait bien nous faire croire le contraire, outre les deux portiers, seuls les arrières Ty Higgins, Harry Clements, William Bishop et Émile Perron, de même que les attaquants Milo Roelens, Robert Orr, Joseph Henneberry, Dylan Andrews, Donovan Arsenault, Alexandre Lallier et Blake Pilgrim-Edwards sont parmi les vétérans assurés d’une place.

Certes, il n’est pas dit que Dominik Godin, Matthew McRae, Noah Ryan, Nolan Forster, Drew Maddigan et Mason Chitaroni ne resteront pas en poste, mais il semble clair qu’ils devront en mettre plein la vue pour conserver leur place.

En attendant, plusieurs jeunes auront l’occasion de gagner des points dans les prochains jours.

À commencer par le joueur de centre et premier choix de l’équipe, Louis-François Bélanger, et le défenseur Noah Laberge. Ce sont là deux recrues dont le nom est probablement déjà cousu derrière un chandail en vue de match d’ouverture de la saison régulière. Philippe Collette en est un autre.

Sinon, les arrières Spencer Thompson, Justin Grégoire et Zachary Deleau, ainsi que les attaquants Ethan Dickson, Samuel Fréchette, Jonah Leard, Jared Pitman, Izach Poirier, Ty Peddigrew, Landon Paul et Brody Paré seront tous scrutés de près par les décideurs de l’organisation.

«Le camp des recrues est une belle vitrine pour les jeunes, note Gordie Dwyer. Ils vont avoir droit à trois matchs intraéquipe et (une vingtaine) à une partie préparatoire contre Rimouski (vendredi). C’est à eux d’en profiter et de nous démontrer qui est prêt à prendre part au gros camp à compter de dimanche. Je prévois d’en garder environ une vingtaine pour le gros camp.»

Dwyer dit s’attendre à voir des recrues affamées et déterminées à pousser des vétérans vers la porte de sortie.

«Nous sommes en reconstruction et j’ai hâte de voir les jeunes sur la glace. Il y a des places à gagner. J’ai toujours aimé les camps d’entraînement et ça remonte du temps que j’étais joueur. Je trouve ça excitant. Ce sont toujours de bons moments.»

«J’ai un bon feeling pour cette année, continue le d.g. et entraîneur-chef du Titan. Nous sommes fiers des joueurs repêchés cet été. Sammy Mayers et son équipe de recruteurs ont ciblé le talent et j’ai hâte de les voir s’exprimer sur la glace.»

«Même s’ils ne feront pas nécessairement le club, plusieurs font partie du groupe autour duquel nous voulons bâtir cette équipe. Il n’y a rien de honteux à attendre à 17 ans avant de traduire. Patrice Bergeron a gradué avec le Titan à 17 ans. À 16 ans, ce n’est pas une question de talent. Certains sont plus prêts pour ce niveau que d’autres, ou plus matures physiquement», mentionne Dwyer avec justesse.

Dwyer aimerait cependant voir de cinq à six joueurs de 2006 graduer avec le club. C’est dans le très possible lorsqu’on regarde les effectifs.

En bref…

Tout indique que le Slovaque Juraj Pekarcik portera finalement les couleurs des Fighting Saints de Dubuque dans la USHL, une fois qu’il aura pris part au camp des recrues des Blues de St. Louis. «Le dossier n’est pas fermé, mais il ne viendra pas au camp», indique Gordie Dwyer…

Outre Pekarcik, cinq autres joueurs du Titan vont prendre part à des camps de la LNH. Il s’agit des gardiens Joshua Fleming (Buffalo) et Antoine Keller (Washington), du défenseur Ty Higgins (Pittsburgh), de même que des attaquants Milo Roelens (Colorado) et Joseph Henneberry (San Jose)…

Du groupe, seuls Fleming, Higgins et Henneberry seront ici dimanche. Kellar, actuellement en Suède pour un tournoi en Suède avec la France, devrait arriver le 24 août. Roelens, lui, arrivera vraisemblablement après sa participation au camp de l’Avalanche…

Quatre entraîneurs invités seront présents au camp afin d’aider Dwyer. Il s’agit de l’entraîneur-chef des Steamers de West-Kent Olivier Filion et de son adjoint Cody Anthony, du directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton Charles LeBlanc, et de l’entraîneur adjoint du Moose du Nord Francis Rochon…

Les 42 recrues seront divisées en deux groupes, soit l’équipe Viel d’un côté et l’équipe Dobson de l’autre…

Le défenseur Maxence Côté-Bergeron ratera la totalité du camp, lui qui manquera les trois prochains mois d’activités en raison d’une blessure à un poignet. L’autre blessé est l’attaquant Brennan Murphy qui pourrait toutefois être prêt pour le début de la semaine prochaine…

Par ailleurs, Jacob Rhyno, Alexandre Donovan, Malcolm Green, Evan Bellamy et Alexandre Ritchie ont tous fait savoir à l’organisation qu’ils ne se présentaient pas au camp…