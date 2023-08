Kamylle Frenette entend vider le réservoir, samedi, à Paris

En attendant l’épreuve de Coupe du monde de Paris, qui sera disputée samedi, Kamylle Frenette travaille à parfaire ses habiletés en compagnie de ses équipiers et équipières de l’équipe nationale dans la commune de Banyoles, en Espagne.

La paratriathlète âgée de 27 ans, forte de sa victoire à Long Beach dans la division PTS5, en Californie, il y a exactement un mois, se sent très bien.

«Je suis contente d’avoir eu la chance de venir en Europe quelques semaines avant l’épreuve afin de bien m’acclimater à la chaleur, le décalage horaire, etc.», affirme la Dieppoise.

«Les entraînements se passent bien, et on a bien du fun en équipe», lance-t-elle.

Elle était particulièrement fière de dire qu’elle a enfin réussi à dompter la bête, c’est-à-dire son nouveau vélo, un Trek. Un changement de monture qui lui permet, entre autres, d’être plus agressive.

«Je me sens de plus en plus à l’aise avec mon Trek. Je travaille sur une nouvelle position qui fait en sorte que je suis plus agressive, donc plus rapide. Plus les semaines avancent, plus je me sens confortable», révèle Frenette.

L’Acadienne a d’autant plus hâte à l’épreuve de samedi que c’est l’occasion, pour tous les paratriathlètes qui prendront part aux Jeux paralympiques de 2024 de se familiariser avec le parcours qui sera utilisé dans un an.

«C’est une très grande chance que nous avons de découvrir le parcours un an à l’avance, particulièrement pour le vélo. Ça nous permet de bien connaître les virages, les petites montées et ainsi de suite. Nous n’aurons ensuite qu’à ajuster notre entraînement dans la prochaine année pour nous assurer d’être fin prêtes pour les Jeux paralympiques», explique-t-elle.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les six filles les mieux classées sur la planète seront sur la ligne de départ, samedi.

«La course de samedi sera un bon moment pour passer un message aux autres filles, prévient Frenette. C’est sûr que je vise un podium, mais je veux surtout mettre ensemble une bonne performance dans chacune des trois disciplines. Je veux livrer une bonne course du début à la fin.»

«C’est le temps, je crois, de prendre un peu plus de risques et d’essayer des choses. De se mettre en avant, par exemple. Mon plan de match, c’est de vider la tank comme on dit en Acadie», ajoute en riant Kamylle Frenette, qui a tenu à préciser qu’elle s’est promenée avec son drapeau acadien, mardi.

À noter que le top-6 mondial comprend dans l’ordre l’Américaine Grace Norman, la Britannique Claire Cashmore, la Canadienne Kamylle Frenette, l’Ukrainienne Alisa Kolpakchy, la Française Gwladys Lemoussu et la Polonaise Monika Belczewska.

Rappelons que Kamylle Frenette a pris le quatrième rang aux Jeux paralympiques de Pékin, en 2021.