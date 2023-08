L’argent pour Middleton aux Mondiaux de bâton sportif

Brianna Middleton en a mis plein la vue aux Mondiaux de bâton sportif présentés à Liverpool, en Angleterre. Elle nous revient d’ailleurs du patelin des Beatles avec une médaille d’argent dans ses valises. C’est la première fois qu’une athlète du Nouveau-Brunswick se hisse sur l’une des marches du podium à des championnats du monde .

Middleton s’est en effet hissée sur la deuxième marche du podium dans l’épreuve 3-bâtons qui impliquait pourtant les 25 meilleures au monde. Les Japonaises Rizumu Ikeda et Rio Shigaraki ont respectivement mérité l’or et le bronze.

«J’ai définitivement dépassé mes objectifs, affirme la jeune femme de Moncton. Tout ce que je visais en me présentant à Liverpool, c’était de mettre en place des routines sur le sol dont je serais fière.»

«À ma grande surprise, je suis parvenue à me qualifier dans trois rondes finales contre des filles dont j’avais toujours rêvé de côtoyer. Particulièrement les Japonaises que j’ai toujours admirées. Jamais je ne m’étais imaginée rivaliser avec elles. Alors j’étais bien loin de m’attendre à partir de là avec une médaille autour du cou. Et pourtant, c’est ce qui est arrivé», révèle-t-elle.

Outre sa médaille d’argent, Middleton a également pris le 12e échelon dans le twirl artistique et le 14e rang dans l’épreuve 2-bâtons. Dans ces deux disciplines, elle a dû se défendre contre respectivement 31 et 35 adversaires. Seul le x-strut s’est avéré plus difficile pour elle avec une 23e et dernière place.

C’est par ailleurs Middleton qui a été sélectionnée pour tenir le drapeau canadien pendant la cérémonie de clôture.

«Je ne peux pas être plus fière d’être l’une des médaillées du Canada à ces Mondiaux. C’est toujours avec fierté que je représente mon pays. Cette expérience que je viens de vivre avec mon entraîneure (Brenda Arsenault LeBlanc) de longue date, je vais m’en souvenir pour toujours. C’est le genre d’expérience qui me motive à continuer de travailler et d’exceller dans ce que j’aime faire», ajoute Brianna Middleton, qui représente depuis déjà plusieurs années le club Bâton Atlantik.

Outre l’argent de Middleton, le Canada a également obtenu un podium d’argent (twirl artistique) et un autre de bronze (x-strut) de la part de Julee Stewart, de la Saskatchewan, ainsi que des médailles de bronze pour le duo composé des soeurs Sarah et Cassidy Doherty, de l’Ontario, de même que les 24 filles de l’équipe inscrite dans le twirling corps.