Wildcats: qui percera le top-6 à l’attaque?

La grande question qu’il faut se poser au sujet des Wildcats de Moncton ne concerne aucunement la brigade défensive, encore moins le devant du filet. Non, la principale réponse attendue pendant le camp d’entraînement, qui débute samedi au Centre Avenir, consiste plutôt à savoir quels attaquants parviendront à hériter d’un poste dans le top-6. Parce qu’à l’exception de Yoan Loshing, tous les autres ont encore des choses à prouver avant d’hériter d’un tel statut.

C’est du moins la question que se pose l’entraîneur-chef Daniel Lacroix pour le moment.

Car même s’il entend depuis plusieurs semaines les pseudo-experts placer les Chats Sauvages parmi les principales forces de la section Maritimes, Lacroix préfère se garder une petite gêne.

Non pas qu’il doute du potentiel offensif des Gabe Smith, Preston Lounsbury, Vincent Collard, Alex Mercier, Miles Mueller, Julius Sumpf, Caleb Desnoyers, Shawn Carrier et autres Sebastian Glas, sans oublier évidemment l’un des deux bonhommes qui percera l’alignement à titre de 20 ans entre Connor Trenholm et Alexis Daniel.

Bien au contraire.

C’est plutôt la jeunesse de son noyau offensif qui le pousse à modérer les attentes. Lacroix veut avoir la preuve que ses jeunes savent patauger dans la rivière avant de penser à nager en eau trouble en compagnie des gros poissons.

«Nous sommes très jeunes à l’attaque, prévient-il. Loshing est pour l’instant le seul gars qui est vraiment établi comme un attaquant top-6 dans la ligue. Et habituellement, les équipes de tête ont plus de vétérans (établis) que nous.»

Là-dessus, Lacroix n’a pas tort.

À Halifax, l’offensive des Moosehead repose en grande partie sur des bonshommes comme Jordan Dumais, Mathieu Cataford et Markus Vidicek. C’est également le cas au Cap-Breton, où les Cam MacDonald, Cam Squires et Jacob Newcombe devraient traîner les Eagles vers le haut.

Même les Islanders de Charlottetown ont moins d’interrogation au sujet de leur top-6 grâce aux Cole Huckins, Michael Horth et Giovanni Morneau.

«Nous avons beaucoup de forces en défensive et devant les buts, mais ce n’est pas aussi évident à l’attaque. Le fait est que nous avons perdu des éléments importants (Charles Beaudoin, Vincent Labelle, Maxim Barbashev et Jonas Taibel) et il faut les remplacer ces gars-là», dit-il.

«Bien sûr que nous avons plusieurs jeunes qui ont du talent offensif parmi les éléments en place. C’est d’ailleurs de très bon augure pour l’avenir à ce niveau. Mais qui parmi eux sont vraiment prêts à tenir un rôle dans un top-6?», questionne Lacroix.

«La réalité, poursuit l’entraîneur-chef, c’est qu’il y a plusieurs postes qui sont ouverts dans notre top-6. Et à part Loshing, le reste demeure un puzzle à compléter. C’est aux joueurs de profiter de cette opportunité.»

Début de camp samedi

Quarante-trois joueurs vont se rapporter à Daniel Lacroix et ses adjoints, samedi, pour le début du camp d’entraînement des Wildcats de Moncton au Centre Avenir.

Et à moins de surprises, les postes à combler consistent à trouver un gardien suppléant, deux ou trois défenseurs, ainsi que de cinq à six attaquants.

Et comme l’arrière Ales Zielinski, ainsi que les attaquants Caleb Desnoyers, Shawn Carrier, Julius Sumpf et Sebastian Glas sont déjà assurés d’un poste, ça ne laisse plus beaucoup de place pour les autres.

Bref, c’est davantage trois ou quatre gars que les décideurs devront dénicher d’ici la fin du camp d’entraînement.

Et dans ce processus, les Wildcats devront aussi décider combien de joueurs de 16 ans vont graduer avec le grand club. Avec déjà Desnoyers et Carrier, bien que Lacroix refuse catégoriquement de garantir leur place, on peut se demander si le défenseur américain Anthony Pellitteri peut légitimement aspirer à un poste, lui qui semble pourtant décidé à faire carrière dans la LHJMQ au lieu de la NCAA.

«Je n’ai pas l’intention de garder un joueur de 16 ans pour le voir rester assis sur le banc, confie Lacroix. Dans les dernières années, les gars de 16 ans qui sont restés, ont joué. Je pense à Gabe Smith et Adam Fortier-Gendron la saison dernière, ou encore Étienne Morin il y a deux ans. Nous aurons donc des calculs à faire pendant le camp.»

«Pour eux, le plus important est de s’assurer qu’ils puissent continuer de progresser et de s’épanouir. C’est sûr que nous voulons qu’ils rendent les décisions difficiles, mais ils doivent nous prouver qu’ils peuvent aider le club à gagner. Et puis, il n’y a aucune honte à attendre à 17 ans avant de graduer dans la LHJMQ», indique le pilote des Wildcats.

«C’est normal que les jeunes soient nerveux en se présentant à un camp d’entraînement junior majeur. Je veux toutefois qu’ils se concentrent sur leurs forces. Je ne veux pas les voir jouer en tentant d’éviter de faire des erreurs. Ce n’est pas ce que j’attends d’eux. Les erreurs, ça se corrige. De toute façon, je n’ai aucun problème avec les erreurs quand l’effort y est. J’ai beaucoup plus de la misère à accepter le manque d’implication. Je veux que les jeunes me montrent ce qu’ils sont capables d’apporter sur la table», termine Daniel Lacroix.

Les premiers retranchements devraient se faire le 26 août, à la suite du match préparatoire face aux Eagles du Cap-Breton. Le plan à ce moment-là sera de garder moins de 30 joueurs, en incluant les vétérans.

En bref…

Daniel Lacroix espère que la haute direction aura encore eu du flair au niveau des agents libres. Le gardien Mavric Welk, de même que les avants Julius Sumpf, Vincent Gasquez, Joshua Penney et William Gosselin sont les principaux invités qu’il faudra avoir à l’œil…

Parce qu’ils ont raté la majeure partie de la dernière saison, les attaquants Preston Lounsbury et Thomas Auger, de même que l’arrière Natan Grenier, vont entamer leur camp en même temps que les recrues. Les vétérans, eux, sont attendus pour le 4 septembre…

Parmi les autres joueurs qui ont des chances légitimes de se tailler une place, on retrouve les Américains Devin Niles et Anthony Pellitteri, le Néo-Brunswickois Riley Sampson, le Néo-Écossais Keegan Warren, ainsi que les Québécois Vincent Légaré et Sidney Deslauriers…