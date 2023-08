Traversée de la Baie des Chaleurs: une trentaine de nageurs attendus

2022 aura marqué un retour réussi de cette épreuve de nage d’endurance en eaux libres après une absence de six années, si bien que les organisateurs de l’événement ont décidé de continuer l’aventure.

La traversée sera maintenue au mois d’août plutôt qu’en juillet, comme c’était le cas au cours des années antérieures. Le coup d’envoi de l’activité aura ainsi lieu ce samedi à 9h30 (HAA) au quai de Miguasha, en Gaspésie.

«L’eau est plus agréable à cette période-ci de l’année. Elle est plus propre. Il y a moins de soleils de mer et elle est plus chaude. On est prêt à revenir en juillet si jamais le (festival) Splash d’été renaît de ses cendres, mais sinon on est confortable avec cette période-ci de l’année», confie le président de l’activité, Alexandre Savoie.

Mercredi, 30 nageurs étaient inscrits pour l’événement, soit déjà une dizaine de plus que l’an dernier. Du lot, 13 tenteront la traversée complète, soit le 9,5 km qui séparent Miguasha de la plage de Charlo au Restigouche. Les autres participants ont plutôt opté pour l’une des deux autres distances proposées (3 km et 1 km).

Parmi les nageurs inscrits, on retrouve notamment la championne de l’événement de l’an dernier, Inass Rachidi qui a pulvérisé le record de la traversée de près de cinq minutes. La jeune nageuse âgée de 17 ans tentera alors non seulement de conserver son titre, mais aussi de franchir la barre symbolique des deux heures, ce dont elle est passée à onze secondes de réussir à sa toute première tentative.

«Elle était très déçue l’an dernier d’avoir manqué la barre des deux heures de quelques secondes à peine. Elle veut donc se reprendre cette année et c’est certain qu’on lui souhaite de réussir», indique M. Savoie.

Celui-ci note d’ailleurs que les intéressées ont toujours le temps de s’inscrire.

Le seul véritable point d’interrogation demeure la météo. Quelques millimètres de pluie sont attendus sur le Restigouche. Il est même question de risques d’orages. Mais l’heure n’est pas à la panique au sein du comité organisateur.

«Il y a quelques jours, on prévoyait plus d’une vingtaine de millimètres de pluie. Là, on est rendu entre 1 mm et 3 mm avec des percées de soleil. C’est une grosse amélioration et ç’a le temps de changer. S’il pleut un peu, ce n’est pas bien grave. Toutefois, s’il y a des orages ou encore un brouillard très épais qui nuit à la visibilité, il faudra aviser», indique-t-il.

Les grandes quantités de pluie reçue jusqu’à présent risquent-elles par ailleurs de nuire aux performances et au confort des athlètes? Celui-ci estime que cela n’aura aucune incidence.

«Je sais qu’en ce moment, l’eau de la rivière Restigouche est très élevée et qu’il y a beaucoup de courant. Ç’aurait un impact sur les nageurs si la compétition avait lieu dans la rivière, mais dans la baie, ce n’est pas la même chose. C’est la mer, le niveau de l’eau change très peu, sinon en raison des marées. Ça ne devrait donc pas avoir d’incidence», indique M. Savoie.

Pour ce qui est de la température de l’eau, M. Savoie confirme qu’elle est plus froide que l’an dernier, mais que cela ne devrait pas incommoder les nageurs puisqu’ils sont dotés d’habits imperméables.

«L’eau demeure plus chaude qu’elle l’est en juillet, donc ça ne devrait pas dépayser personne», dit-il.