Familles d’accueil recherchées à Campbellton pour héberger des Tigres

À quelques semaines du début de sa saison, l’organisation des Tigres juniors A de Campbellton est toujours en quête de familles d’accueil afin de loger ses futurs joueurs.

La température a chuté considérablement cette semaine au Centre civique de Campbellton. C’est que l’on vient de procéder à l’installation de la glace sur la surface principale du complexe, signe du début imminent de la saison de hockey.

D’ici quelques jours, l’équipe des Tigres débutera son camp d’entraînement en vue de la campagne 2023-2024. Plusieurs joueurs tenteront de se tailler une place sur l’équipe. Du lot, environ 22 y parviendront. Durant la saison, ces joueurs, dont l’âge varie de 16 à 21 ans, ne logeront pas à l’hôtel, mais bien dans des familles d’accueil.

«C’est comme ça pour toutes les autres formations juniors de la province, même du pays. Les familles d’accueil jouent un rôle primordial, c’est l’une des choses les plus importantes dans une équipe», explique Jacquie Bujold, membre de l’organisation des Tigres.

Idéalement, le club souhaite trouver 25 familles pour avoir un filet de sécurité. Par le passé, l’équipe a toujours eu relativement de succès à chapitre. Cette année par contre, plusieurs familles de longue date se sont désistées pour différentes raisons, ce qui a laissé un vide.

Il y a quelques jours à peine, les besoins étaient encore criants. On recherchait activement plus d’une dizaine de familles d’accueil, ce qui a forcé l’organisation à lancer un appel à la communauté. Du jamais vu. Depuis toutefois, la situation s’est améliorée, mais il reste encore quelques places à pourvoir.

Hésitations

M. Bujold l’admet, les familles sont plus difficiles à trouver que par le passé. Parmi les facteurs possiblement en cause, l’économie. Le club a beau avoir haussé de 25$ sa prime hebdomadaire aux familles (125$), il reste que cela suffit tout juste à couvrir les frais de nourriture des joueurs.

«De jeunes athlètes de ce niveau, ça mange beaucoup, probablement pour 125$ par semaine. Il ne faut donc pas penser devenir une famille d’accueil dans le but de faire de l’argent. La motivation doit être tout sauf monétaire», explique-t-il.

Selon lui, les gens hésitent aussi à garder un jeune hockeyeur chez eux par crainte que cela empiète sur leur vie personnelle, de devenir enchaîné à leur résidence.

«Mais c’est complètement faux», soutient l’entraîneur de l’équipe, Charles Leblanc. «Les hôtes n’ont pas à sacrifier leur vie personnelle quand ils hébergent un jeune. Oui, ça change un peu la dynamique, car il y a une personne de plus dans la maison. Mais sinon ils sont capables de se garder seuls, de se faire à manger. Et avec les parties, les pratiques, la route…ils ne sont pas souvent sur le devant de la maison en train de ne rien faire», exprime-t-il.

Parmi les autres craintes, celle de voir le jeune ne pas respecter les règles de la maison ou d’être un peu trop sur la fête. Un autre mythe déboulonné par l’entraîneur.

«Quand un gars fait l’équipe, il doit se plier à notre liste de règlements. C’est la même chose à la maison et même là, si la famille d’accueil décide d’être plus stricte – par exemple de mettre un couvre-feu plus tôt -, c’est son règlement qui l’emporte», explique-t-il.

Selon Jacquie Bujold, les temps ont d’ailleurs beaucoup changé.

«La grande majorité de ces jeunes sont très sérieux. Plusieurs d’entre eux ont l’objectif de continuer dans le hockey collégial ou universitaire par la suite, allez jouer en Europe. Ce n’est plus la même mentalité. D’ailleurs, avec les médias sociaux, les hockeyeurs d’aujourd’hui sont scrutés à la loupe», dit-il.

Deuxième famille

M. Bujold en connaît un chapitre sur le sujet des familles d’accueil. Lui et sa femme May hébergent des joueurs des Tigres depuis maintenant douze ans. Cette année, il prévoit en accueillir à nouveau.

«On a en eu de tous les genres, allant des très jeunes qui quittaient la maison pour la toute première fois à ceux qui étaient habitués à vivre dans leurs valises. Je trouve que c’est une expérience extraordinaire qui nous permet de connaître des gens, même d’autres cultures», témoigne-t-il.

Celui-ci note que les jeunes joueurs se retrouvent souvent loin de leur maison, provenant du Québec, de l’Ontario, des États-Unis et même certains d’Europe. Les familles d’accueil jouent ainsi un rôle crucial dans leur développement.

«Avec la distance, ces jeunes ont besoin d’une structure familiale afin de ne pas trop se sentir dépaysés, et cette structure c’est nous. L’objectif n’est pas de se substituer à leur véritable famille, mais plus d’être un prolongement de leur famille afin de leur permettre de s’épanouir dans leur sport, de réaliser leur rêve», ajoute-t-il.

Et ces liens tissés lors du passage des jeunes hockeyeurs perdurent. Encore aujourd’hui, le couple est en contact avec plusieurs anciens pensionnaires et leurs familles.

«Ils deviennent des amis à vie», conclut ce dernier.