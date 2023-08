Belle troisième place pour Frenette à Paris

Kamylle Frenette aurait certes aimé nager dans la Seine, encore une fois interdite à la baignade en raison de la pollution du fleuve, mais la paratriathlète de Dieppe a néanmoins adoré sa participation à l’épreuve PTS5 de la Coupe du monde de Paris, transformée pour l’occasion en duathlon, s’offrant au passage une médaille de bronze.

Parce que des prélèvements en laboratoire ont détecté encore une fois des bactéries Escherichia Coli (E. coli) qui dépassaient légèrement le seuil autorisé, le format de la course a été changé en duathlon qui a consisté en une combinaison course à pied-vélo-course à pied.

Frenette a complété l’épreuve en 1h03min21, derrière l’Américaine Grace Norman (59min26) et la Britannique Claire Cashmore (1h02min50).

«J’aurais bien aimé nager, mais la mauvaise qualité de l’eau nous en a empêché. Ce sera pour l’an prochain. Sinon, ç’a été une très belle journée à Paris», affirme la triathlète de 27 ans.

«Premièrement, le parcours est incroyable. Nous passons entre autres par les Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel et le pont Alexandre-III. C’est un rêve. J’en ai eu des frissons», raconte Frenette.

«Et puis tu avais aussi les gens de Paris, plein d’énergie, qui nous encourageaient, dont quelques Français qui criaient “Go le Canada! Go l’Acadie!” C’était super cool», confie-t-elle.

Kamylle Frenette dit avoir adoré le parcours de vélo, samedi, à l’épreuve de Coupe du monde de paratriathlon de Paris, sur le site même où seront présentés les Jeux paralympiques dans un an. – Gracieuseté Kamylle Frenette (à l’avant) pendant la course à pied, samedi, à l’épreuve de Coupe du monde de paratriathlon de Paris. – Gracieuseté Kamylle Frenette (à droite) a pris la troisième place à l’épreuve de Coupe du monde de paratriathlon de Paris, samedi. Les autres filles sur le podium sont la Britannique Claire Cashmore (à gauche) et l’Américaine Grace Norman (au centre). – Gracieuseté

Malgré les pépins avec la Seine, Kamylle Frenette est d’avis que l’épreuve de Paris a tout de même permis aux athlètes d’en apprendre beaucoup sur le parcours qui les attend aux Jeux paralympiques de Paris en 2024.

«Au vélo, le parcours est très technique avec des pavés et beaucoup de virages serrés qui ne sont pas ma force. Ç’a toutefois rendu les choses intéressantes», dit-elle.

«J’étais très nerveuse au début en raison des divers obstacles, mais plus ça allait et plus je gagnais en confiance dans les derniers tours. J’ai appris beaucoup samedi et j’ai hâte de continuer ma préparation», ajoute Kamylle Frenette.

Le prochain rendez-vous sera à Pontevedra, en Espagne, où se tiendront les Championnats du monde le 24 septembre. D’ici là, elle poursuivra son entraînement à la maison.

Il s’agit d’un troisième podium pour Frenette en 2023 après sa victoire à Long Beach, à la mi-juillet, et sa troisième place à Montréal la semaine précédente.

Chez les hommes, l’Albertain Stefan Daniel a lui aussi récolté le bronze grâce à un chrono de 54min47. L’Américain Chris Hammer (53min49) et le Brésilien Ronan Cordeiro (54min18) l’ont devancé au fil d’arrivée.