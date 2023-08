Doiron coiffe Gallant et Pellerin à Riverview

La course GMRC’s Ice Cream de Riverview a beau n’en être qu’à sa deuxième édition, elle retient déjà l’attention pour la qualité de ses coureurs dans le 5 km masculin.

Après la victoire de Paul Gallant, il y a un an, c’est cette fois-ci Jean-Marc Doiron qui s’est imposé en brisant le record établi par Gallant. Samedi, Doiron a complété la distance en 16min25, retranchant pas moins de 14 secondes à la marque de Gallant (16min39). Ce dernier n’est d’ailleurs pas en reste puisqu’il a lui aussi réussi un meilleur temps qu’en 2022 avec un chrono de 16min33.

Pas très loin derrière eux, on retrouve un autre habitué des podiums, Jérémie Pellerin en 16min41.

«Ç’a été une très belle course, affirme Doiron. Le plus impressionnant pour moi est le progrès de Jérémie et Paul depuis le 10 km Chaleur. J’avais gagné par une minute en mai et je ne les avais pas vu de la course. Cette fois-ci, ç’a été une lutte à trois dès le début.»

«Il y a 10 jours, nous avons fait un entraînement ensemble qui m’a montré que nous étions à peu près égaux dans le 5 km. Ma stratégie était d’essayer de réaliser une course tactique sans tenir compte du chrono. Je voulais juste gagner. Nous sommes partis ensemble et le rythme était assez confortable pour les deux premiers kilomètres», raconte Doiron.

«C’est à ce moment que Jérémie a voulu nous tester en accélérant dans une petite montée. J’ai tenu le coup. Une fois au sommet, comme j’ai senti que Jérémie voulait se reposer un peu, j’ai répliqué avec ma propre accélération. C’est toutefois au 3e kilomètre que la course s’est jouée. Il y avait une petite descente et je me sentais bien, alors j’ai accéléré un peu. Quand j’ai vu que Jérémie et Paul ne suivaient pas immédiatement, je me suis dit que si je gardais la pression jusqu’à la ligne d’arrivée, la course était à moi», confie-t-il.

«Dans le dernier kilomètre, j’étais en mode défense, prêt à accélérer si Jérémie ou Paul fermait l’écart. J’ai pu garder mon avance jusqu’au bout et aller chercher une belle victoire qui fait du bien au moral», ajoute Jean-Marc Doiron, qui prendra part dans deux mois au Marathon de Toronto.

Jackson Culberson (17min53) et Julien Thibodeau (18min10) complètent le top-5 masculin.

Dans le 5 km féminin, Roya MacDonald (à gauche) a devancé la jeune Emma Bourdon. – Gracieuseté: Nicole Giddens-McQuade Le podium féminin du 10 km est composé, de gauche à droite, de Janique Allain (argent), d’Emma Nicholson (or) et de Sarah Lespérance (bronze). – Gracieuseté: Nicole Giddens-McQuade Le podium masculin du 10 km comprend, de gauche à droite, Mathieu Hébert (argent), Luke Purdy (or) et Nikolay Ryabkov (bronze). – Gracieuseté: Nicole Giddens-McQuade Le podium masculin du 5 km est composé, de gauche à droite, de Paul Gallant (argent), Jean-Marc Doiron (or) et Jérémie Pellerin (bronze). – Gracieuseté: Nicole Giddens-McQuade

Chez les dames, Roya McDonald a triomphé en 20min45, soit plus d’une minute de la marque de 19min17 enregistrée par Anouk Doiron l’an dernier.

Les autres membres du podium féminin sont la jeune Emma Bourdo (21min56) et Caroline Chouinard (22min34). Notons la 7e place de Patty Blanchard (24min35).

Dans le 10 km, la victoire est allée à Luke Pardy en 35min52. Il s’agit là aussi d’un nouveau record de parcours puisque Jean-Marc Boudreau, vainqueur en 2022, avait réalisé un temps de 38min59.

Mathieu Hébert (36min31) et Nikolay Ryabkov (39min03) complètent le podium masculin.

Du côté féminin, Emma Nicholson a gagné l’épreuve pour une deuxième année consécutive. Elle a réussi un temps de 47min08, soit un peu plus de deux minutes plus rapide que l’an dernier. Sarah Lespérance (52min24) et Janique Allain (54min11) complètent le top-3.