Une 12e place pour Patrick Côté à Edmonton

Patrick Côté n’était peut-être pas dans sa forme maximale, mais il a tout de même offert une excellente performance, dimanche, au Demi-marathon d’Edmonton. Le coureur de Grand-Sault a complété les 21,1 km en 1h15min48 pour terminer en 12e position.

Son record personnel au demi-marathon est 1h14min37 réussi à Vancouver en 2014.

«C’est à environ une minute de mon meilleur temps à vie, mais je suis quand même pas mal content de ma course, dit-il. Le ciel était beau et bleu, il faisait environ 12 degrés au départ et j’ai couru avec deux autres gars pratiquement toute la course. On se donnait le relais.»

«Honnêtement, je m’attendais même à courir un peu plus lentement, alors je suis vraiment satisfait», a-t-il ajouté.

C’est le Vancouvérois Thomas Broatch qui l’a emporté en 1h06min35. Chez les dames, la Torontoise Laura Desjardins a triomphé en 1h13min52.

Dans l’épreuve du marathon, l’Américain Meng-Tsung Chu a gagné en 2h22min54. Du côté féminin, la victoire appartient à l’Albertaine Janelle Bykowski en 2h51min53.

Patrick Côté devrait prendre part à un marathon en mai prochain. Reste à déterminer si ce sera à Vancouver ou à Ottawa.