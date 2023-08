Ironman de Mont-Tremblant: Allaby et Arseneau dans le top-150

Ils étaient 20 Néo-Brunswickois sur les 1413 participants à s’élancer dans les eaux du Lac Tremblant, dimanche matin, pour la présentation du Ironman annuel de Mont-Tremblant qui, bon an, mal an, se veut le rendez-vous favori des triathlètes de la province.

Dans les faits, ils étaient 25 en comptant ceux et celles qui ont pris part au demi-ironman de 113 kilomètres, en marge de la pleine course.

Mais à tout honneur tout seigneur, soulignons d’abord les prestations de nos hommes et femmes de fer.

Sur les 20 qui y ont pris part, 18 sont parvenus à terminer les trois épreuves (nage, vélo et course à pied) totalisant 226 kilomètres.

Et de ce groupe, Troy Allaby, de Hampton, a été le plus rapide en complétant le tout en 10h34min33. Une performance qui lui a permis de terminer au troisième rang parmi les hommes de son groupe d’âge (50-54 ans), de même que le 73e échelon au classement général.

«J’aurais bien aimé faire mieux que les 10h09min de 2019, mais je suis quand même assez satisfait. J’ai eu des problèmes à l’estomac pendant la course à pied et ça m’a coûté de grosses minutes. J’ai aussi dû gérer la congestion des participants pendant la nage et le départ du vélo. C’était difficile de manœuvrer», raconte Allaby, dont le record personnel remonte en 2010, alors dans la jeune quarantaine, avec un temps de 9h39min53 au Ironman de Penticton, en Colombie-Britannique.

Marc Arseneau, de Bathurst, a pour sa part terminé sa course en 11h05min55, bon pour le 144e rang au classement général.

«Ç’a été une course avec beaucoup d’adversité, a fait savoir Arseneau sur sa plateforme Facebook. J’ai quand même trouvé des raisons de continuer pour finalement croiser le fil d’arrivée en quatrième place sur 110 participants dans mon groupe d’âge (55-59 ans). Pour moi, c’est un quatrième podium consécutif à Mont-Tremblant.»

Le Saint-Jeannois Danny Smith (40-44 ans) a de son côté ramené un chrono de 11h19min40, bon pour la 180e position au classement général.

Benoit Desjardins (11h30min28), de Shediac, Nick Brown (11h36min56), de Fredericton, Earle Burrows (11h53min24), de Grand Bay-Westfield, et Denis Belliveau (11h53min41), de Memramcook, ont été les seuls autres Néo-Brunswickois à briser la barrière des 12 heures. (voir le tableau pour les autres chronos chez les hommes)

Boivin en première place

Chez les dames, Nathalie Boivin, de Bathurst, a démontré qu’elle était encore capable de belles performances en complétant les trois épreuves en 12h30min27. Boivin a d’ailleurs réalisé l’exploit de terminer en première position dans son groupe d’âge (60-64 ans).

«Je ne m’attendais pas à ça et je suis agréablement surprise, s’est exclamé Boivin, qui s’est du même coup qualifiée pour les Mondiaux de Kona, en octobre. C’était ma journée et les conditions étaient idéales. L’eau n’était pas trop froide pour la natation qui a toujours été ma bête noire. Pour le vélo, malgré un peu de vent, ç’a bien été même si le parcours est toujours aussi difficile ici avec les nombreuses buttes. Et la course à pied, qui est ma force, a bien été aussi. J’ai bien géré mon énergie et ma nutrition.»

«Ce sera par ailleurs mon huitième et dernier Ironman, soutient-elle. Je vais célébrer mes 60 ans en octobre et ce sera donc mon cadeau d’anniversaire. Ensuite, je vais me concentrer sur des distances plus courtes.»

D’autre part, difficile de ne pas parler de Louise Thibodeau, dont le parcours a été semé d’embûches.

Thibodeau a complété la course non sans peine en 16h15min45, ce qui est un peu plus d’une heure plus lent que son temps de l’an dernier (15h10min48).

À sa défense, elle a dû composer avec son lot de mésaventures.

«J’ai les jambes en fer, ce matin, rigole Thibodeau. Ç’a été beaucoup plus difficile que la première fois. J’ai eu trois malchances qui m’ont fait rater plusieurs (grosses) minutes.»

Son premier pépin est survenu sur l’autoroute 117 pendant l’épreuve du vélo. Une crevaison l’a ainsi immobilisé pendant presqu’une demi-heure avant qu’on ne vienne à son aide. Le problème c’est qu’il ne s’agissait pas d’une crevaison ordinaire. Il y avait carrément un trou dans son pneu.

Ensuite, dès le départ de la course à pied, en voulant jeter son verre après avoir bu l’eau, elle rate la poubelle et décide de s’arrêter pour ramasser le verre. Malheureusement pour elle, en se retournant elle provoque un face-à-face avec un autre coureur qui la frappe à un genou. Elle a dû s’arrêter pendant une quinzaine de minutes, le temps de soigner son genou avec un sac de glace.

Puis, au 21e kilomètre de la course à pied, Louise Thibodeau est victime d’une faiblesse qui lui fait rater un autre 15 minutes d’action.

«Je voyais tout en noir et je suis passé proche de m’évanouir, dit-elle. Un bénévole m’a expliqué que c’était probablement dû à un manque de glucides. C’est difficile de tout gérer dans un Ironman.»

«J’aurais bien aimé battre mon temps de l’an dernier, mais ce n’est pas grave. Je ne fais pas ça pour battre des records. C’est seulement un défi que je me lance à moi-même», ajoute-t-elle.

Handel et Fox brillent

Plus tôt dans la journée de dimanche, cinq Néo-Brunswickois ont voulu tester leurs habiletés avec les 733 autres participants inscrits dans le demi-ironman de 113 kilomètres qui, à l’origine, devait être présenté en juillet dernier.

Stephen Handel a été le plus rapide avec un temps de 4h46min59, ce qui lui a permis de terminer au 24e rang du classement général, et en troisième place dans son groupe d’âge (45-49 ans).

Handel s’est dit ravi de sa performance.

«J’avais prévu des objectifs de rythme précis pour la natation et le vélo afin de d’assurer une course à pied solide, dit-il. C’est important de bien gérer son rythme pour finir avec force. Ça ne donne rien d’attaquer trop fort au vélo même si tu sais que tu peux être plus rapide. Je trouve plus important d’être frais pour la course à pied.»

«Ma nutrition a été parfaite. Je n’ai eu aucun problème intestinal. L’an dernier, lors de la même course, j’ai mis trop d’efforts au début et j’ai payé pour cela. Cette fois-ci, j’ai cloué mon rythme dès le premier kilomètre. Il y a eu des moments où le rythme semblait trop facile, mais je savais que la journée serait longue et je tenais à finir fort. Vers la fin, cette stratégie m’a permis de dépasser beaucoup de coureurs. Je dois un gros merci à Marc Beaudoin pour cela», note Handel, qui s’est du même coup qualifié pour les Mondiaux 70.3 qui auront lieu en Nouvelle-Zélande en 2024.

Rachel Fox, de Lutes Mountain, s’est elle aussi bien débrouillée avec un temps e 5h40min38, bon pour la 39e position chez les dames et la septième place dans son groupe d’âge (45-49 ans). Fox n’était cependant pas au sommet de sa forme en raison d’une blessure à un mollet.

«Je n’avais même pas eu l’occasion de courir depuis l’épreuve du Maine il y a trois semaines, mentionne Fox. J’ai donc été plus lente qu’anticipé. Je n’en reste pas moins reconnaissante d’avoir pu courir.»

«Pour l’épreuve de nage, c’était un peu plus agité et plus encombré (de participants) que les autres fois que je suis venue ici. Ça explique pourquoi ma nage n’a pas été super rapide. Pour le vélo, par contre, je suis très contente. Honnêtement, j’irais même jusqu’à dire que ç’a été ma meilleure performance dans un ironman», souligne Fox, qui se dit peiné que le Ironman de Mont-Tremblant soit abandonné à partir de l’année prochaine.

La triathlète prévoit par ailleurs prendre part au Ironman de Floride en novembre.

En bref…

Chez les femmes professionnelles, l’Américaine Rachel Zilinskas l’a emporté en 9h12min06 devant sa compatriote Meredith Kessler (9h20min52) et la Française Marie Genet (9h23min59)…

Dans les groupes d’âge, les victoires sont allées au Québécois Elliott-Olivier Pellerin (9h06min44) et à l’Ontarienne Miranda Tomenson (9h57min43)…

Dans le demi-ironman, l’Américain Zed Roy (4h05min13) et l’Ontarienne Jessica Cullen (4h44min52) ont été couronnés…

Demi-Ironman

Stephen Handel, Dieppe 4h46min59

Rachel Fox, Lutes Mountain 5h40min38

Nick Hansen, Moncton 6h13min45

Bethany MacFarlane, Woodstock 6h25min01

Megan Stever, Moncton 6h57min15

Ironman