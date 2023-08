Le Festival des miles de Patty Blanchard, c’est dimanche

Les coureurs (et marcheurs) du Nouveau-Brunswick sont tous invités à l’école Anna-Malenfant de Dieppe, dimanche, pour l’événement Le Festival des miles de Patty Blanchard.

L’immortelle de la course à pied sera évidemment sur place pour courir (ou marcher) en compagnie des gens qui souhaitent contribuer à cette collecte de fonds pour le myélome multiple, un cancer du sang que soigne justement Patty Blanchard depuis janvier 2021.

Une course de 1 km est également prévue pour les enfants, de même qu’une course d’une distance d’un mile pour les coureurs élites. Parmi ceux et celles qui ont déjà confirmé leur présence parmi l’élite, notons Jérémie Pellerin, Paul Gallant, Kip Jackson, Dean Strowbridge, Raymond Caissie, Suzanne Myers et Rochelle Johnson. Des coureurs du club d’athlétisme Sud-Est ont également fait savoir qu’ils seront présents.

«L’argent amassé sera en fait versé à l’équipe Patty’s Angels en vue du Défi Everest le 23 septembre. Ça se veut donc une activité de notre équipe et nous allons alors donner l’argent amassé dimanche à la Fondation Myélome 8849M de Pierre Laforest», explique Patty Blanchard.

«C’est en même temps un bel événement familial, souligne son conjoint Marc Beaudoin. Les parents pourront venir courir ou marcher avec leurs enfants et comme le tout a lieu sur la piste de l’école Anna-Malenfant, tout le monde pourra voir courir l’élite d’un bout à l’autre.»

Blanchard et Beaudoin espèrent attirer un minimum de 60 coureurs et marcheurs pour dimanche. L’inscription a été fixée à 20$ pour les adultes et 10$ pour les enfants.

Aussitôt la fin des inscriptions sur le coup de 18h, une première course d’une distance de 1 km sera présentée à 18h10 pour les enfants. Une course populaire de 1 mile, de même qu’une marche de la même distance, prendront ensuite l’affiche à compter de 18h25. Et le tout se terminera avec la course d’un mile pour l’élite à 18h45.

Rappelons que le Festival des miles de Patty Blanchard était présenté jusqu’à l’an dernier à Salisbury sous la direction d’Alex Coffin. Ce dernier, qui n’habite plus dans la région, a depuis passé le relais au couple Blanchard-Beaudoin qui compte bien développer le concept à un autre niveau dans les prochaines années.