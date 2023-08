Les Bruins invitent l’attaquant Alex Chiasson à leur camp

Les Bruins de Boston ont consenti un essai professionnel à l’attaquant Alex Chiasson en prévision de leur camp.

Chiasson, qui est âgé de 32 ans, a participé à 20 matchs avec les Red Wings de Detroit la saison dernière, marquant six buts et trois aides. Il a aussi disputé 29 parties avec le club-école des Red Wings dans la Ligue américaine de hockey, les Griffins de Grand Rapids, fournissant neuf buts et 11 aides.

Choix de deuxième tour, 38e au total, des Stars de Dallas en 2009, Chiasson – dont le père est originaire de la Péninsule acadienne, a disputé 651 matchs dans la LNH avec les Stars, les Sénateurs d’Ottawa, les Flames de Calgary, les Capitals de Washington, les Oilers d’Edmonton, les Canucks de Vancouver et les Red Wings. Il a récolté 120 buts et 113 aides.

Chiasson, qui est originaire de Montréal, a connu sa meilleure campagne en 2018-19 avec les Oilers, quand il a inscrit 22 buts et amassé 38 points en 73 rencontres.

Il a aidé les Capitals à remporter la coupe Stanley en 2018.