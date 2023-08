Les Sturgeons désertent le Circuit Beauséjour

La Ligue de hockey senior Beauséjour va finalement disputer la saison 2023-2024 avec huit formations, au lieu des neuf annoncées le printemps dernier. La raison est fort simple, les Sturgeons de Grand Lake ont finalement choisi de déserter vers le Circuit du Sud.

Une décision qui n’a d’ailleurs pas plu au président du Circuit Beauséjour, Roger Brun. À n’en point douter, ce dernier est en beau fusil.

«Tout s’est fait dans notre dos, affirme Brun. Il me semble que le président (Stephen Evans) de cette ligue aurait dû avoir la délicatesse de me contacter. Cette ligue savait depuis ce printemps que les Sturgeons avaient été acceptés dans notre circuit.»

«J’ai déjà parlé avec Hockey Nouveau-Brunswick et j’ai bien l’intention de demander des explications à la ligue du Sud lors de la réunion d’octobre», révèle Brun, qui n’est pas à la veille de pardonner au circuit du Sud.

Brun ajoute que le Circuit Beauséjour a pourtant tout fait pour faciliter les choses pour les Sturgeons. Ainsi, quand le porte-parole de la nouvelle équipe, Dean Carr, a fait savoir le mois dernier qu’elle manquait de fonds (argent) et qu’elle avait de la difficulté à recruter des joueurs, Brun leur a assuré l’aide des autres clubs du circuit.

«C’est d’ailleurs ce que nous avions déjà fait l’an dernier pour Springhill et River Valley, mentionne Brun. Quelque part, je peux comprendre la décision des Sturgeons. En jouant à Saint-Jean c’est plus proche et puis cette ligue est moins forte que la nôtre. Je peux te dire cependant que si les Sturgeons avaient déjà disputé une saison dans notre ligue, nous aurions bloqué leur transfert dans la ligue du Sud.»

Le Circuit Beauséjour a par ailleurs dévoilé son calendrier régulier. Ainsi, les huit clubs disputeront un calendrier de 18 rencontres. Les équipes joueront à quatre reprises contre les équipes plus rapprochées et deux fois contre les autres.

À titre d’exemple, les Alpines de Tracadie vont croiser le fer contre les Marchands de Shippagan-les-Îles et les Maraudeurs de Dalhousie à quatre occasions, contre deux duels face aux Hawks d’Elsipogtog, aux JC’s de Bouctouche, aux Northmen de Miramichi, aux Lumberjacks de River Valley et aux Coal Miners de Springhill.

Les premières parties auront lieu dès le 13 octobre et le calendrier se terminera le 21 janvier. Les séries éliminatoires, elles, commenceront le 26 janvier pour être complétées aux environs du 20 mars.

«Les huit équipes vont faire les éliminatoires et toutes les séries seront des 4 de 7. Et nous aurons aussi une finale, ce qui n’a pas été le cas la saison dernière. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les séries débutent plus tôt», souligne le président.

Roger Brun caresse de plus l’espoir de voir le retour d’un championnat provincial qui opposerait les trois ligues seniors du Nouveau-Brunswick.

«Je l’ai proposé et c’est présentement à l’étude. J’ai déjà parlé avec Alexis Ouellet, du Circuit Vallée-Appalaches, mais je n’ai pas encore approché le gars de la ligue du Sud. Je suis encore trop en maudit contre lui», affirme Brun.

En bref… Le Circuit Beauséjour permettra un maximum de deux importés par club, pourvu que l’un d’entre eux soit un gardien de but. Les joueurs concernés doivent avoir joué un niveau inférieur à la Ligue nationale ou la Ligue américaine en Amérique, ou encore la KHL ou tout circuit de Première division ailleurs en Europe… Tout indique que Bill Riley sera le nouvel entraîneur-chef des Northmen de Miramichi… Le dossier du territoire de la région Chaleur n’est toujours pas réglé. Notons que les Marchands, les Alpines et les Maraudeurs sont intéressés à hériter les joueurs de cette région…