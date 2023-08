Tels pères, tels fils

Il y a une vingtaine d’années, on parlait de Jean-François Damphousse, Morgan Warren, Frantz Jean et Jonathan Roy.

Aujourd’hui, ce sont Benjamin, Keegan, Neka et Anthony qui tentent de suivre les traces de leurs paternels chez les Wildcats de Moncton.

Les quatre patineurs sont devenus la propriété de l’équipe lors du repêchage de juin dernier.

Même si les postes disponibles sont rares au sein de la formation de Daniel Lacroix, le quatuor tentera d’impressionner le personnel d’entraîneurs et de laisser une belle carte de visite.

«Porter ce chandail est quelque chose de très spécial pour moi», mentionne Keegan Warren, le fils de Morgan.

Le paternel a évolué avec les Wildcats de 1997 à 2000.

Il a été un choix de cinquième ronde (126e) des Maple Leafs de Toronto en 1998.

L’ailier droit a pris sa retraite en 2006 après quelques saisons en Europe.

«Juste le fait de savoir que j’aurai peut-être la chance de jouer pour la même équipe que lui, c’est quelque chose. Je vais tout donner pour montrer ce que je peux faire», souligne le gardien de but originaire de Terre-Neuve-et-Labrador.

«J’ai été repêché en 14e ronde et j’avais pratiquement cessé de suivre le repêchage. Mon père a couru pour descendre les escaliers pour me dire que je venais d’être choisi par les Wildcats. Pour moi et pour lui, c’est un rêve qui se réalise», rigole l’athlète âgé de 17 ans.

Benjamin Damphousse veut aussi laisser une bonne impression à son premier camp avec l’équipe.

«J’étais vraiment excité quand j’ai entendu mon nom, surtout venant de la table des Wildcats. C’était vraiment spécial», raconte le défenseur âgé de 15 ans.

Son père Jean-François a joué à Moncton de 1996 à 1999.

Il est devenu un choix de premier tour (24e) des Devils du New Jersey en 1997.

Celui qui est aujourd’hui recruteur professionnel a joué seulement six parties dans la LNH puisque le filet des Devils appartenait à Martin Brodeur.

«Pendant le camp, je veux seulement donner le maximum et me faire mon propre nom. Je veux juste bien jouer, frapper du monde et terminer mes mises en échec», ajoute le patineur de 6 pi et de 175 lb.

Anthony Roy tentera de connaître une aussi belle carrière que son père Jonathan dans la LHJMQ.

«C’est un honneur de suivre les traces de mon père. J’espère avoir le même impact qu’il a eu sur l’équipe», souligne celui qui a été sélectionné en huitième ronde en juin dernier.

«Je suis venu ici pour faire une bonne première impression pour qu’ils se rappellent de moi et que je fasse partie de leurs plans pour le futur», ajoute le hockeyeur de 15 ans.

«J’ai vraiment apprécié de voir les Wildcats me repêcher, surtout que c’était le souhait de mon père. Honnêtement, je ne me souviens plus de ma première réaction. J’étais sous le choc.»

Jonathan Roy a joué à Moncton entre 1999 et 2001.

Il a marqué 64 buts en 73 rencontres en 1999-2000.

Durant sa longue carrière professionnelle, il a joué dans la Ligue de hockey de la Côte Est, en Allemagne, en France, en Suisse et dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Frantz Jean a dirigé les gardiens de l’organisation durant une décennie, avant d’être embauché par le Lightning de Tampa Bay.

L’ancien portier des Aigles Bleus de l’Université de Moncton a remporté deux Coupes Stanley en Floride.

Son fils Neka a joué son hockey mineur aux États-Unis, avant de se joindre aux Flyers de Moncton (midget AAA) la saison dernière.

«J’étais avec un de mes bons amis et mes parents et ce fut un moment incroyable. J’étais vraiment content», soutient le joueur âgé de 17 ans.

Le joueur de centre est déjà en pays de connaissance.

«Je connaissais beaucoup de monde dans l’organisation, des gens qui sont là depuis plusieurs années. Au cours des prochains jours, je veux juste me faire un nom et leur montrer que je peux jouer dans cette ligue.»