Une journée mémorable dans la WWE pour Kirk Aubé

Kirk Aubé a vécu toute une expérience lundi soir au Centre Vidéotron de Québec. L’Acadien de Bathurst était en arrière-scène en tant qu’extra pendant l’entièreté de RAW, le gala hebdomadaire de la World Wrestling Entertainment (WWE) diffusé chaque lundi soir.

Aubé, 35 ans, a obtenu cette opportunité à la suite d’un séminaire en juillet dernier à Montréal.

Il ne devait pas à l’origine participer à ce séminaire qui était plutôt organisé auprès des lutteurs de la IWF à Montréal. Mais comme il connaissait déjà la personne qui donnait le séminaire (Gabe Sapolsky), il a pu obtenir une invitation, ainsi qu’un autre lutteur des Maritimes, Jason Boa, de Fredericton.

«J’avais déjà pris part à un séminaire avec Gabe Sapolsky en Floride, il y a quatre ans, et c’est lui qui m’a invité à venir à Montréal», raconte Aubé, qui ne l’a cependant pas eu facile.

Ainsi, après avoir découvert que le coût d’un billet d’avion Moncton-Montréal coûtait aux environs de 1100$, il a plutôt décidé de faire le trajet en auto. Bref, le samedi 15 juillet, il s’est tapé 11 heures de route, a dormi ensuite sur le sol chez un ami, a pris part à son séminaire dimanche matin, qui consistait à livrer un combat de trois minutes et à discuter de tout et de rien avec Sapolsky, puis il est reparti dans l’après-midi avec son petit bonheur vers la maison en effectuant une autre balade de 11 heures en auto.

«J’étais épuisé, lundi matin, quand je suis arrivé, dit-il en riant. Puis, dès le lendemain, mardi, j’ai reçu un courriel pour me dire que j’avais été choisi pour être un extra au Raw de Québec qui a eu lieu lundi. Ils ont bien aimé ma présence sur le ring et le fait que j’avais déjà une dizaine d’années d’expérience comme lutteur.»

Qu’est-ce qu’un extra exactement?

«J’étais là avec neuf autres gars au cas où ils auraient eu besoin de quelqu’un pour jouer un rôle, que ce soit un gars de la sécurité ou encore dans une scène en coulisses. Ils n’ont malheureusement pas eu besoin de nous, mais j’ai quand même énormément apprécié l’expérience.»

Kirk Aubé a évidemment pu croiser plusieurs lutteurs, dont Kevin Owens et Sami Zayn, mais il a surtout pu se présenter à William Regal et au lutteur Otis, du clan Alpha Academy.

«J’ai beaucoup appris en parlant avec William Regal. Il m’a également dit de ne pas lâcher et de persévérer. Otis, lui, était pas mal impressionnant à voir. C’est incroyable la grosseur de ses bras, de ses épaules et de ses cuisses. C’est toute une pièce d’homme. Il fait penser à un ours», soutient Aubé, qui est lui-même un solide gaillard de 6 pieds 1 pouce et 225 livres.

«En arrivant au Centre Vidéotron, j’ai d’abord remis mon dossier médical, puis ils m’ont quand même fait passer des tests pour s’assurer que j’étais en état de lutter. Ensuite, j’étais pas mal nerveux pendant la première heure. Je n’arrêtais pas de penser à l’idée que je pourrais peut-être être utilisé et qu’on me verrait à la télévision. Puis, j’ai fini par me calmer et j’ai profité du moment», dit-il.

«J’ai maintenant mon pied dans le système grâce à Gabe Sapolsky. C’est vraiment un bon contact pour moi. Il donne d’ailleurs des séminaires partout au Canada et aux États-Unis et c’est lui qui est chargé de trouver des extras pour les galas de la WWE», termine Kirk Aubé.

Un lutteur occupé dans les Maritimes

Kirk Aubé poursuit ici et là son petit bonhomme de chemin dans l’univers de la lutte professionnelle depuis déjà une dizaine d’années, principalement dans les Maritimes.

En plus d’être à la fois lutteur, promoteur et booker pour le compte de la Innovative Hybrid Wrestling (IHW), une promotion basée dans la région de Moncton, il lutte également régulièrement pour la Capital City Wrestling (CCW) à Fredericton et la Red Rock Wrestling à l’Île-du-Prince-Édouard, en plus d’aller à l’occasion à New Minas, en Nouvelle-Écosse, pour livrer des matchs à la Atlantic Pro Wrestling.

«Je pense terminer l’année après avoir livré de 40 à 50 combats, révèle Aubé. C’est une grosse année pour moi. Avec mon travail régulier dans un bureau du gouvernement à Moncton, un bébé de 18 mois à la maison et la lutte la fin de semaine, ça me tient pas mal occupé.»

«Et depuis juin, j’ai relancé mon école de lutte. Avec le Géant Orion, un gars de 7 pieds, et Kris Charters, nous entraînons six élèves qui aspirent à devenir à leur tour des lutteurs. Nous donnons nos cours les mardis et les jeudis», ajoute Aubé.

Ses deux prochains rendez-vous sur le ring seront par ailleurs le vendredi 15 septembre au Coverdale Rec Centre de Riverview et le dimanche 17 septembre au Carrefour communautaire Beausoleil de Miramichi. Les deux galas soulignent du même coup les 18 ans de la IHW.

Parmi les lutteurs qui seront sur place, outre Aubé, on y retrouve la légendaire Lufisto, Chantal, Giant Orion, Wesley Pipes, Julien Young, JP Simms, Rémi Petit, Kris Charters, les frères Sampson et les Bay City Choir Boys.

Les deux galas seront captés pour la télévision communautaire de Rogers.