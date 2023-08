Vingt-cinq cyclistes courageux s’attaqueront aux Buttes brayonnes pour la fondation Élan jeunesse

Ce sont environ 25 courageux qui monteront sur leur selle de vélo afin de prendre part au quatrième défi des Buttes brayonnes, le 26 août.

Selon l’organisateur de l’événement, Claude Beaulieu, le défi se déroulera sur trois distances. L’épreuve principale sera le 140 kilomètres de Saint-Jacques à Sainte-Anne-de-Madawaska. Les cyclistes affronteront évidemment les collines les plus élevées de la région.

«C’est vraiment pour les amateurs de courses d’endurance», a ajouté M. Beaulieu.

Pour ceux qui veulent se lancer un défi un peu moins ardu, il y aura aussi un parcours de 90 kilomètres avec buttes et le 60 kilomètres «buttes plates» qui offre une randonnée de vélo sans les secteurs à plus haute altitude.

«On va faire les buttes de plus grande importance de ce périmètre-là. Ce sera aussi un parcours en campagne alors c’est plus intéressant visuellement et plus sécuritaire. C’est là que l’on retrouve le plus de buttes.»

Pour faire changement, le parcours se fera dans le sens inverse que ce à quoi les participants ont été habitués.

«On voulait donner quelque chose de nouveau aux gens qui l’avaient déjà fait avant. On a refait le trajet dans la direction opposée ce qui fait que les buttes ne sont pas tout à fait pareilles. C’est un nouveau défi», a expliqué Claude Beaulieu.

Comme on prévoit de la pluie samedi, les participants devront peut-être composer avec un défi supplémentaire. Cela n’inquiète toutefois pas l’organisateur de l’activité.

«On va de l’avant, peu importe la température, à moins qu’il y ait une pluie qui menacerait la sécurité des gens. C’est un défi supplémentaire avec les buttes et la distance.»

Le défi des Buttes brayonnes est aussi une façon d’amasser des fonds en collaboration avec la fondation Élan jeunesse. L’argent amassé servira à offrir une bourse à un ou une athlète de la région du Madawaska. L’an dernier, une somme de 2500$ a été récoltée.

«On a des demandes et on va les aider financièrement à réaliser leurs rêves ou à poursuivre leur développement.»

«Ça dépend du nombre d’inscriptions, mais j’aimerais que le montant de la bourse soit semblable à l’an dernier.»