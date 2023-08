Les Wildcats font de la place pour les nouveaux

Question de faire de la place aux nouveaux attaquants, mais aussi pour permettre à ceux qui sont partis d’obtenir une deuxième chance ailleurs, les Wildcats de Moncton ont échangé quatre anciens espoirs de l’équipe, samedi et dimanche.

Après Vincent Légaré (Sherbrooke) et Justin Dumais (Gatineau), samedi, en retour de choix de 5e tour, respectivement en 2025 et 2025, le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau a également envoyé sous d’autres cieux Luke McPhee (Cap-Breton) et Isaiah Parent (Gatineau) contre des choix pour 2024. Pour eux, toutefois, le prix a été nettement moindre comme en témoignent les sélections de 7e tour pour McPhee et de 10e ronde pour Parent.

«Il n’y avait plus de place pour eux dans notre équipe, alors nous avons voulu leur donner la chance de jouer dans la LHJMQ ailleurs. Nous avons aussi tenté de conclure d’autres transactions, mais ça n’a pas fonctionné», confie Thibeau.

Ces annonces confirment surtout que Riley Sampson, déjà présent lors des dernières séries éliminatoires, Caleb Desnoyers, Shawn Carrier, Julius Sumpf et Sebastian Glas seront les nouveaux venus en vue de la prochaine campagne, en plus bien sûr de Vincent Collard, acquis dans une transaction avec le Drakkar de Baie-Comeau.

En défensive, si une décision finale n’a pas encore été prise au sujet de Ryan Hackett, le jeune Nathan Dubreuil s’est toutefois assuré d’une place. Lui et Ales Zielinski sont, du moins pour l’instant, les deux seules recrues au sein de la brigade défensive.

«Dubreuil a été la grande surprise du camp, mentionne Thibeau. Nous savions qu’il faisait partie des candidats, mais pas plus. Il s’est grandement amélioré dans la dernière année. Déjà, en fin de saison dernière, nous trouvions qu’il était notre espoir qui avait le plus progressé. C’est un défenseur qui joue avec intelligence et qui bouge bien la rondelle.»

Devant les buts, Mavric Welk a remporté la bataille qu’il livrait avec Keegan Warren pour le poste de deuxième gardien.

En bref… Les joueurs ont congé d’entraînement lundi afin de prendre part au tournoi de golf annuel de l’équipe… Des entraînements sont prévus mardi et mercredi et même si les vétérans ne sont attendus que pour le mardi 5 septembre, cinq d’entre eux sont déjà sur place et sauteront sur la glace avec les recrues. Il s’agit de Yoan Loshing, Oscar Plandowski, Étienne Morin, Connor Trenholm et Jacob Steinman. Notons que Preston Lounsbury, Natan Grenier et Thomas Auger ont de leur côté pris part au camp des recrues, question de retrouver la forme après avoir soigné des blessures… Caleb Desnoyers, qui a raté le camp des recrues en raison d’une blessure à l’aine, a déjà recommencé à patiner et devrait être fin prêt pour le gros camp… Les joueurs retourneront à la maison jeudi pour aller chercher leurs affaires personnelles en vue de la prochaine saison… Le jeune joueur de 16 ans Easton Schlender continue de s’entraîner avec le club même s’il sait déjà qu’il ne débutera pas la saison avec les Wildcats… Les autres vétérans attendus pour le 5 septembre sont les défenseurs Olivier Boutin, Trent Ballentyne et Adam Fortier-Gendron, de même que les avants Vincent Collard, Alex Mercier, Miles Mueller et Gabe Smith…