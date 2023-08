Triathlon de la plage Aboiteau: Dupuis devance Cowan

Les organisateurs ont eu beau lui soutirer sa spécialité, c’est-à-dire-la nage, en raison des vagues jugées trop dangereuses, ça n’a aucunement empêché Yannick Dupuis de s’imposer au triathlon de la plage Aboiteau de Cap-Pelé, dimanche matin.

Le triathlon, devenu par la force des choses un duathlon (une course de 2,5 km, un trajet de 20 km en vélo et une autre course de 2,5 km), a vu le jeune Acadien de Notre-Dame-de-Kent l’emporter en 58min49.

Dupuis a ainsi devancé au fil d’arrivée Alex Cowan, de Tracadie, auteur d’un chrono de 1h00min19.

Grant Handrigan, de Moncton, s’est lui aussi hissé sur le podium grâce à un temps de 1h04min49.

«Même si je ne trouvais pas les vagues si terribles que ça, je peux comprendre la décision des organisateurs, affirme Dupuis. La nage, c’est quand même là où j’excelle le plus. J’ai même douté un peu avant le départ parce que je savais qu’il y avait de bons coureurs, dont Cowan. Ç’a finalement bien été pour moi à la course et aussi au vélo.»

«J’ai d’ailleurs bien aimé le parcours du vélo avec ses nombreux virages. Je vais maintenant me préparer pour ma saison de cross-country avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Nous avons d’ailleurs notre première course dans deux semaines (à Antigonish)», confie l’athlète de 20 ans.

Pour sa part, Alex Cowan était plutôt satisfait de son temps, lui qui ne comptait pour tout expérience dans le triathlon que le demi-ironman livré le mois dernier dans la Péninsule acadienne.

«Ç’a bien été, indique l’Acadien de 27 ans. J’ai l’impression qu’on va me voir plus souvent dans ce sport. La course va demeurer mon sport numéro un, mais j’ai l’intention de participer à plus de triathlons. À long terme, j’aimerais bien un jour prendre part à un plein ironman. Mais d’ici là, il faut que je participe à quelques autres demi-ironmans.»

Le top-5 masculin est complété de Pierre Daigle (1h05min35) et de Mehyar Zekaroui (1h06min40), tous deux de Moncton.

Chez les dames, la victoire est allée à la Néo-Écossaise Kalli Hood, de Halifax, qui a complété en 1h09min48.

Elle a devancé au fil d’arrivée la Dieppoise Sarah Quintin (1h11min35) et Josée Melanson (1h12min06), de Moncton. Marie-Line Beauregard (1h13min17), de Grand-Barachois, et la Néo-Écossaise Julia MacLeod (1h17min01), de Valley, complètent le top-5 féminin.

Dans le duathlon supersprint (2,5 km de course, 10km de vélo et 2,5 km de course), Will Banfield (48min06), de Moncton, et Krystle Brine (1h04min05), de Cap-Pelé, ont triomphé.

Chez les garçons, Banfield a devancé dans l’ordre Oliver Booe (50min12), de Lutes Mountain, et Hugo Guimond (56min52), de Saint-Louis-de-Kent.