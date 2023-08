Patty Blanchard: un mile rempli de succès à Dieppe

Le Festival des miles de Patty Blanchard s’est avéré un grand succès, dimanche soir, sur la piste d’athlétisme de l’école Anna-Malenfant de Dieppe.

La grande dame de la course à pied était d’ailleurs très fière d’annoncer que plus de 3000$ en dons ont été amassés pour le myélome multiple, un cancer du sang qu’elle soigne depuis bientôt trois ans.

«Nous avons eu plus de 80 participants, en plus des gradins où il y avait pas mal de monde. Nous sommes tellement contents. Il y avait vraiment beaucoup de monde et dans tous les groupes d’âge. C’était beau de voir les enfants courir. La piste de l’école Anna-Malenfant est un très bel endroit pour cet événement que nous voulons familial. Le décor est beau avec toute cette verdure. Nous avons terminé ça en offrant des sandwichs et du dessert aux gens. Il n’est rien resté. Ç’a été une belle célébration», raconte-t-elle avec enthousiasme.

Si Patty Blanchard a pris part à la course populaire en début de soirée, elle n’a surtout rien manqué de la course mettant en vedette l’élite.

Ce sont finalement Jérémie Pellerin, chez les hommes, et Suzanne Myers, du côté des dames, qui ont triomphé.

Pellerin s’est imposé en 4min45, trois secondes de mieux que Paul Gallant (4min48). Dean Strowbridge a pris la troisième place en 5min11. Le top-5 est complété de Kip Jackson (5min16) et Chauki Dries (5min16,7).

Shaun Girouard (5min30), Harley Stewart (5min30), Sébastien Godin (5min42) et Bryan Comeau (5min48) ont également couru sous la barre des six minutes.

Chez les dames, Myers a réalisé un temps de 5min51, soit 10 secondes de mieux que Lisanne Maurice (6min01). La troisième place est allée à Abby Carter en 7min02.

Rochelle Johnson (7min03), Claire Johnson (7min10) et Marharyta Sliusarenko (7min10) ont suivi dans l’ordre.

«C’était quelque chose de voir Jérémie et Paul (Gallant) courir l’un à côté de l’autre, avec Kip Jackson et Dean Strowbridge qui les suivaient. Les gens ont semblé apprécier. Ils ont pu voir à l’œuvre notre élite. Ce n’est pas facile de suivre une course sur route, mais sur une piste d’athlétisme ça rend les choses plus excitantes», confie-t-elle.

Rappelons que les dons recueillis ont été remis à l’équipe Patty’s Angels qui prendra part le 23 septembre prochain au Défi Everest, une compétition par équipe au profit de la Fondation Myélome 8849M de Pierre Laforest.

Outre l’équipe Patty’s Angels, dans laquelle Patty Blanchard fera d’ailleurs partie, une deuxième équipe simplement appelée Patty’s Angels 2 s’est inscrite pour le Défi Everest. Il faut donc s’attendre à ce que ces deux formations remettent de belles sommes d’argent à la Fondation Myélome 8849M.