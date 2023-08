Haltérophilie: Josée Gallant fin prête pour les Mondiaux

Josée Gallant ne veut pas paraître prétentieuse, mais elle est en ce moment dans la meilleure condition physique de sa vie. Pour tout dire, l’Acadienne de Campbellton se sent dans une forme olympienne.

À quelques jours de son départ vers Riyad, en Arabie saoudite, où seront présentés du 4 au 17 septembre les Championnats du monde d’haltérophilie, Gallant croit qu’elle va en mettre plein la vue.

La triple médaillée du Grand Prix de La Havane (une d’argent et deux de bronze) et des Championnats panaméricains de San Carlos de Bariloche (deux d’argent et une de bronze), plus tôt cette année, se surprend même à croire en ses chances de battre deux records canadiens le 6 septembre prochain, journée qui sera consacrée à la catégorie des moins de 55 kilos chez les femmes.

Gallant, dont les records en compétition sont de 87 kilos à l’arraché, 107 kilos à l’épaulé-jeté et 194 kilos pour le total, a soulevé des poids nettement plus lourds lors de ses récents entraînements.

«J’ai réussi à lever à quelques reprises des charges de 92 et 93 kg à l’arraché et de 111 kg à l’épaulé-jeté. Je crois sincèrement que je peux réussir un total d’environ 202 kg à Riyad. Si je peux atteindre 92 kg à l’arraché et totaliser 202 kg, ce sera deux nouveaux records canadiens. C’est l’objectif. Et si je réussis ça, je ne devrais pas être très loin du top-5», affirme l’athlète de 31 ans, qui habite depuis quelques années à Truro, en Nouvelle-Écosse.

Parlons-en justement du top-5.

À moins d’une surprise, on y retrouvera les jeunes Andreea Cotruta, de la Roumanie, Aleksandra Grigoryan et Izaelle Yaylyan, de l’Arménie, ainsi que Rosalba Morales et Rohelys Galvis Gonzalez, de la Colombie. Bien malin ceux qui peuvent prédire la composition du podium entre ces cinq filles qui sont toutes de force égale.

Mais en ce qui concerne celles qui ont d’excellentes chances de se greffer au top-10, ça devrait se jouer entre l’Acadienne, Jamila Panfilova, du Uzbekistan, Irene Borrego, du Mexique, Celine Ludovica Delia, de l’Italie, Guan-Ling Chen, de Taïwan, Scheila Meister, de la Suisse, Marlous Schuilwerve, des Pays-Bas, Juliana Klarisa, de l’Indonésie, de même que Rebekka Jacobsen et Sol Anette Waaler, de la Norvège. Mais pour y arriver, Gallant doit obligatoirement offrir la performance de sa vie.

«Je m’en vais là-bas pour y aller all-in, tranche-t-elle. J’ai travaillé tellement fort dans les derniers mois et c’est le temps de performer. Étrangement, je ne me sens pas très nerveuse. En tout cas, je ne ressens pas beaucoup de stress.»

«À une certaine époque, ça m’aurait vraiment stressé. Mais là, je suis plutôt zen. J’ai juste hâte d’affronter l’élite mondiale. C’est une belle opportunité pour moi. Et puis, la vie est belle», ajoute Josée Gallant.

En bref…

Pour Josée Gallant, il s’agira de sa dernière compétition en importance chez les moins de 55 kg. Dès les Championnats provinciaux de la Nouvelle-Écosse, en novembre, elle compétitionner chez les moins de 49 kg, catégorie de poids qu’elle souhaite représenter aux Jeux olympiques de Paris en 2024… Lors de ces provinciaux, Gallant tentera d’obtenir son laissez-passer pour les Championnats panaméricains qui auront lieu en mars…

Josée Gallant a par ailleurs accepté de joindre une équipe française pour prendre part à la saison 2023-2024 du Championnat de France par équipe. «Il n’y a pas vraiment de catégories de poids dans cette ligue. Pour les points, ils calculent tes levés selon ton poids. Ça va être une belle expérience. Je vais faire ma première compétition en octobre et ça veut donc dire que je vais faire quelques voyages en France cet hiver», raconte Gallant…