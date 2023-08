Une meilleure récolte que prévue pour Project Dialed In

En février dernier, le directeur sportif de l’équipe de vélo de montagne Project Dialed In, Luc Arseneau, avait révélé dans nos pages qu’il voyait ses athlètes aller grappiller ici et là quelques podiums sur le circuit de la Coupe Canada. Il était toutefois bien loin de s’imaginer que la récolte serait beaucoup plus riche.

Alors qu’il anticipait de trois à quatre podiums – rappelons que le vélo de montagne récompense les cinq premières positions –, c’est finalement à neuf reprises que les cyclistes de Project Dialed In ont mis les pieds sur l’estrade regroupant le gratin.

Et plus important encore, l’Ontarienne Jocelyn Stel est allée chercher une première victoire à vie pour l’équipe qui a pignon sur rue à Dieppe, lors de l’épreuve de Coupe Canada de Saint-Félicien, il y a une dizaine de jours.

«Nous avons terminé la saison avec une grosse victoire de Jocelyn, confie Arseneau. Pour le club, il s’agit d’un très grand moment. Et le fait que nous ayons été cherché la troisième position au niveau des équipes, pour l’ensemble de la saison, est un autre bon pas vers l’avant. Ça démontre que nous pouvons vraiment rivaliser avec l’élite du pays.»

Les autres podiums obtenus pendant la dernière saison sont venus de Dana Gilligan à Hardwood Hills (4e place), Jocelyn Stel à Whistler (3e), de même que Cindy Montambault à Sherbrooke (2e) et à Dieppe (3e).

Ajoutez à cela les quatre podiums dans les épreuves de courte distance, gracieuseté de Montambault (2e) et Stel (3e) à Dieppe, Gilligan (3e) à Hardwood Hills, et Edward Walsh (3e), lui aussi à Hardwood Hills. Pour tout dire, le nombre de podiums devrait plutôt être 10, mais pour une raison qu’on ignore, la quatrième place d’Anthony Arseneau Hardwood Hills n’a pas été soulignée.

«C’est évident que la progression de l’équipe est plus élevée que nous l’avions imaginée ce printemps. Si j’avais à donner une note sur 10 pour notre saison en Coupe Canada, je dirais 9. Je ne veux pas dire 10, parce qu’il y a toujours place à l’amélioration. Je crois que l’esprit d’équipe a beaucoup à voir avec nos succès. C’est quelque chose que nous avons accordé beaucoup d’importance quand nous avons mis ce groupe ensemble. Nous voulions absolument de bonnes personnes. Une chose est sûre, tous ces top-5 vont nous faciliter la tâche pour trouver de nouveaux commanditaires», mentionne Arseneau.

Pour 2024, toujours en Coupe Canada, Luc Arseneau voit très bien l’équipe poursuivre son ascension. Il faut dire que sept des huit membres de la formation ont moins de 26 ans et que leur courbe de progression n’est pas encore à leur apogée. Seule Cindy Montambault est plus âgée avec ses 39 printemps.

«Je crois que nous pouvons aller chercher encore plus de podiums et même plus de victoires l’année prochaine», ajoute Luc Arseneau.

En bref…

Si la saison de Coupe Canada est terminée, Project Dialed In n’en a pas pour autant terminé son année. Ainsi, Jocelyn Stel a remporté dimanche dernier le championnat provincial de l’Ontario. Elle prendra également part à l’épreuve de Coupe du Monde au Mont-Sainte-Anne le 8 octobre…

Les autres membres de l’équipe Project Dialed In sont William Arseneau et Antoine Lacombe chez les hommes…

La Néo-Écossaise Jessy Lee Corveth devait également se joindre au groupe, mais elle a finalement décidé de s’exiler en Europe afin de joindre les rangs de l’équipe italienne BePink…