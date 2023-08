Wildcats: Shawn Carrier «va devenir une force offensive dans la ligue»

On savait qu’il était bon; on ne pensait seulement pas qu’il serait aussi dominant, aussi rapidement.

Shawn Carrier a fait tourner bien des têtes depuis le début du camp d’entraînement des Wildcats de Moncton.

Autant dans les parties intraéquipe que dans les joutes préparatoires, le choix de premier tour (sixième au total) a été dominant.

Le patineur québécois semble voué à un très bel avenir dans la LHJMQ.

Le jeune homme âgé de 16 ans est heureux d’amorcer sa carrière junior au Nouveau-Brunswick.

«Pour vrai, je suis sans mot. Quand je suis entré au Centre Avenir, c’est comme si j’étais dans un aréna de la LNH. Les installations, le personnel, la ville, c’est super. Je suis vraiment excité de commencer la saison et de faire partie des Wildcats de Moncton», mentionne l’ailier gauche.

Même lui a été surpris par la rapidité de son adaptation à son nouvel environnement

«C’est sûr que c’est un nouveau monde pour moi. J’étais un peu fébrile au début pour voir comment allait se passer mon adaptation. Mais pour vrai, je suis vraiment bien ici», mentionne le patineur de 5 pi 9 po et de 170 lb.

«J’ai travaillé fort et je pense que j’ai réussi à montrer ce que je pouvais faire. Maintenant, on passe à l’étape suivante. L’adaptation va surtout se faire au niveau de l’exécution. Le jeu est plus rapide et plus complexe», souligne-t-il.

«Je me suis entraîné fort dans le gymnase durant tout l’été pour être capable de suivre ce navire-là.»

Shawn Carrier ne veut pas trop se fixer d’objectifs précis pour son premier tour de piste au niveau junior majeur, un autre signe de sa grande maturité.

«Je souhaite m’améliorer de jour en jour. Je veux toujours me placer dans un esprit compétitif et toujours vouloir gagner. C’est sûr que je veux aussi aller chercher des coupes!»

Plusieurs sont d’avis que le jeune Carrier aura un gros impact sur sa nouvelle équipe à très court terme.

«Je sais que je peux apporter du leadership. Je suis un gars qui est rassembleur et je veux aider mes coéquipiers à devenir meilleurs», raconte l’athlète originaire de Trois-Rivières.

Un patron heureux

Le directeur des opérations hockey des Wildcats, Ritchie Thibeau, se félicite d’avoir pu conclure une transaction lors du dernier repêchage pour mettre la main sur Carrier au sixième échelon.

«Shawn est un joueur très rapide, qui a beaucoup d’habiletés naturelles», précise-t-il.

«Il est aussi très agressif sur la rondelle et un joueur qui excelle en échec avant. Je pense que c’est un gars qui va apporter un gros niveau de compétitivité à toute l’équipe.»

Le grand patron de l’équipe croit fermement que son choix de premier tour aura un impact important sur son équipe.

«C’est un jeune homme qui voulait vraiment devenir un Wildcats. Il est un vrai gars d’équipe et un bon leader. En plus, il a le talent pour complémenter tout ça. Je pense qu’il va devenir une force offensive dans la ligue.»