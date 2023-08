Lutte: la RSPW démarre ses activités samedi

C’est ce samedi au club de curling de Tracadie que la Real Savage Pro Wrestling (RSPW), une promotion toute péninsulaire, effectuera ses débuts officiels avec un premier gala qui promet son lot d’action. Rien que la finale opposera trois des meilleurs lutteurs indépendants au pays, soit le héros local Marko Estrada, le vétéran et toujours coriace Beast King FTM et la jeune vedette montante Zak Patterson.

Au total, ce sont pas moins de sept combats que le promoteur Gabriel Vienneau et ses partenaires Jonathan Chiasson et Vanessa Fournier proposent aux amateurs de lutte.

«Nous voulions absolument une grosse finale pour notre premier gala afin d’avoir un impact sérieux. Marko, FTM et Patterson sont des gros noms de la lutte au Québec», affirme Vienneau qui, avec son personnage Gabriel Savage, affrontera justement Chiasson, alias Snake, dans la première demi-finale de la soirée.

Notons que Savage fait désormais partie de l’écurie du détestable gérant Country Cash. Savage et Snake, dont la rivalité remonte déjà à quelques mois, vont se disputer le titre All Territory Elite de la RSPW, deuxième ceinture en importance pour la nouvelle promotion.

L’autre demi-finale implique par ailleurs deux véritables poids lourds, c’est-à-dire Justin Newhook, dit le Cauchemar de Terre-Neuve, et Giant Orion, un colosse de 7 pieds et de 300 livres. Newhook a lui aussi abandonné les vêtements de petite taille depuis fort longtemps du haut de ses 6 pieds 3 pouces et près de 250 livres.

«Nous réservons aussi de belles surprises avec de la comédie et des émotions fortes, mentionne Vienneau. Notre but est de présenter trois gros galas par année et de trois à quatre autres soirées de lutte plus modestes.»

En ce qui concerne les autres matchs de la soirée, notons le quadruple duel entre Oni Bjornsson, qui se veut un autre protégé de Country Cash, Nick Strong, Hollywood Cole et Jefferson James.

Le duo composé de Dominic Warrior (Dominic Paulin-LeGresley) et Jason Boa affronte de son côté les Sin City Outlaws.

Dans un match de championnat pour le titre féminin de la RSPW, Vanessa Kraven sera confrontée à la nébuleuse Shikaka.

Enfin, en lever de rideau, un match de table est à l’affiche entre Chris Lewis et Shawn Adams.

Les spectateurs auront aussi droit à une démonstration de MMA entre Kyle LeBreton et Alek Richard, deux jeunes élèves de 12 ans de Gabriel Vienneau.

Les portes du club de curling seront ouvertes dès 18h et un premier match est prévu sur le coup de 18h30.

En bref…

La RSPW sera de retour dès le 21 octobre au club sportif de Pont-LaFrance… Snake et Gabriel Savage poursuivront leur rivalité le 16septembre à la salle multifonctionnelle de Petit-Rocher pour le compte du Championnat Acadie Wrestling (C.A.W.)…

Savage s’incline en demi-finale de Lutte Académie

Gabriel Savage a subi l’élimination au concours de Lutte Académie de Jacques Rougeau, le 20 août dernier, au club Soda de Montréal.

Alors qu’il faisait équipe avec Bjorg Haaken et Steven Mainz, le trio de vilains s’est incliné devant Jessie V, Shaun Moore et Maverick Wheeler.

Savage fera néanmoins partie de la finale à titre d’invité le 17 septembre prochain, toujours au club Soda.

Lui et Haaken se mesureront à Mathis Myre et Kyle Zachary.

«Lutte Académie a été une belle expérience, confie Savage. J’ai vu ce que ça prend pour passer au prochain niveau. Je sais ce que je dois améliorer pour y arriver.»

Gabriel Savage n’écarte pas la possibilité de retenter sa chance l’année prochaine pour la troisième édition de Lutte Académie. Au cours de la prochaine année, il prévoit aussi de participer à l’école de lutte Nightmare Factory de Cody Rhodes.