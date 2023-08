Les Wildcats: une affaire de famille pour Caleb Desnoyers

Il n’a donné que quelques coups de patin au camp d’entraînement (en raison d’une blessure au bas du corps), mais on sait déjà que Caleb Desnoyers sera bon, très bon même.

Tout le monde s’entend pour dire que la direction de l’équipe a frappé un coup de circuit en sélectionnant le joueur originaire de Saint-Hyacinthe au tout premier rang de l’encan midget de juin dernier.

Le jeune homme âgé de 16 ans affirme être choyé de pouvoir suivre les traces de son frère Elliott et de son oncle Simon Laliberté chez les Wildcats de Moncton.

C’est rempli de fierté qu’il a endossé l’uniforme des Wildcats qu’il a reçu des mains du directeur des opérations hockey, Ritchie Thibeau.

«C’était un moment très spécial pour moi et ma famille. C’est un rêve que j’avais depuis que je suis petit. J’ai toujours suivi mon frère et j’ai toujours entendu de belles choses à propos de l’organisation venant de lui et de mon oncle», avance le patineur de 6 pi 1 po et de 170 lb.

«Je sais que je serai entre de bonnes mains pour les prochaines années. Je ne pouvais pas être plus content. Je suis arrivé plus tôt cet été à cause de ma blessure. J’ai travaillé au Centre Avenir avec Graham Black, le thérapeute de l’équipe.»

Comme il a joué tout son hockey mineur (incluant son midget AAA) à Saint-Hyacinthe, l’Acadie représente pour lui une nouvelle aventure.

«Même si c’est difficile de quitter la maison, je suis vraiment chanceux d’être tombé dans une aussi bonne pension. J’habitais à deux coins de rue de l’aréna. C’est donc la première fois que je quitte la maison.»

Son principal objectif, c’est de mettre cette foutue blessure derrière lui une fois pour toutes.

«J’ai recommencé à pratiquer avec les gars, mais je ne peux pas pousser à fond. Je pense quand même que l’organisation sait ce que je peux faire sur la glace. Mon objectif, c’est de guérir le plus rapidement possible et recommencer à avoir du fun sur la glace.»

Caleb Desnoyers caresse déjà de grandes ambitions.

Il est gourmand et n’hésite pas à placer la barre très haute pour son premier tour de piste dans la LHJMQ.

«Même si j’ai seulement 16 ans, je veux avoir le plus gros impact possible sur l’équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Comme tout joueur de hockey, mon but est de percer l’alignement et d’avoir le plus de glace possible», précise-t-il.

«J’ai rencontré la plupart des gars, même si quelques vétérans ne sont pas encore arrivés. Je sens qu’on va avoir un super beau groupe et qu’on va être soudés.»

Le grand patron des Wildcats ne ménage pas les éloges quand on l’invite à jaser de son premier choix.

«Caleb est vraiment un joueur complet. C’est un joueur de centre qui a de belles habiletés. C’est aussi un gars qui est très compétitif. Je dirais qu’il est aussi un très bon passeur», analyse Ritchie Thibeau.

«On va lui donner une chance de s’acclimater à son nouvel environnement et au niveau de la dans la LHJMQ. On a plusieurs gars qui peuvent jouer autour de lui. La pression ne sera donc pas si importante sur lui.»