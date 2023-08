Titan: Zachary Robichaud, la surprise du camp

Bien que son sort soit encore à l’étude, le défenseur gaucher d’Edmundston Zachary Robichaud mérite sans aucun doute le titre de plus belle surprise pendant le camp d’entraînement du Titan d’Acadie-Bathurst.

Ce n’est quand même pas rien ce que ce choix de 10e ronde a accompli dans les dernières semaines.

Dans toute l’histoire de cette équipe, qui s’apprête à disputer une 26e campagne au Centre régional K.-C.-Irving, il est arrivé très rarement qu’un choix de 10e tour (ou plus tardif) soit parvenu à se tailler une place dans l’alignement.

En fait, trois petites fois.

L’attaquant Louis Deault et la gardienne Charline Labonté, respectivement choisis dans les 10e et 11e rondes, y sont aussi arrivés.

Sinon, il y a bien le petit joueur de centre Dave Bertrand (2004) et le portier Nicolas Champion (2007) qui l’ont fait, mais ces deux choix de 12e ronde ont d’abord dû passer quelques mois dans une formation junior A avant leur rappel avec le grand club à la mi-saison.

Bref, le Titan n’a pas souvent eu la main heureuse avec ses choix tardifs.

Cela dit, le directeur général et entraîneur-chef Gordie Dwyer hésite à parler de surprise au sujet de Robichaud.

«Je ne peux pas dire qu’il nous a surpris parce qu’on s’y attendait. C’est un gars qui s’est beaucoup amélioré pendant la dernière saison dans le M18. Il n’a jamais cessé de progresser et c’est pourquoi nous l’avons repêché. Ça, et aussi que pendant les entrevues auprès des autres joueurs de sa ligue, questionnés à savoir qui était le défenseur le plus difficile à jouer contre, le nom de Zachary est souvent sorti», affirme Dwyer.

Et c’est vrai, assure Dwyer, qu’il n’est pas facile de jouer contre Robichaud. Il dit aimer à la fois le jeu physique, le gabarit et le coup de patin du jeune hockeyeur d’Edmundston.

Toutefois, Dwyer tient à préciser qu’aucune décision n’a encore été prise à savoir s’il va débuter la saison à Bathurst, ou s’il sera cédé au Blizzard d’Edmundston, où une place lui est, semble-t-il, déjà réservée.

«La décision n’a pas été prise, dit-il. Nous nous donnons quelques jours pour nous assurer de prendre la bonne décision. Nous voulons faire ce qu’il y a de mieux pour son développement. Pour nous, c’est évident que le potentiel est là et que nous le voyons dans le club tôt ou tard. Mais nous ne voulons pas précipiter les choses. Peut-être que le mieux pour lui serait d’aller prendre un peu plus d’expérience avec le Blizzard.»

Tout cela, Dwyer l’a d’ailleurs expliqué à Robichaud. Évidemment, l’arrière de pieds et 175 livres souhaite rester à Bathurst, mais il n’en fera pas un drame s’il devait faire un séjour dans la LHM.

«J’ai hâte de savoir», lance-t-il avec un sourire en coin.

«Je comprends que l’équipe veut faire ce qu’il y a de mieux pour moi. Ce camp m’a cependant convaincu que je peux jouer à ce niveau. Avant de me présenter ici, je me demandais si j’allais être assez rapide et si j’allais être capable de m’adapter à la vitesse du jeu. Finalement, je vois très bien le jeu. Je me sens à l’aise avec ces gars-là. Il s’agit seulement de faire tes jeux plus rapidement», révèle-t-il.

Robichaud a également appris de la bouche de Gordie Dwyer ce que plusieurs de ses adversaires du M18 pensaient de lui au sujet de son style de jeu agressif.

«J’ai toujours été difficile à jouer contre, note-t-il. Ma façon de jouer consiste à toujours être dans la face des autres. Mais je ne suis pas que ça. Je crois que je peux aussi contribuer à l’offensive. Je suis habile avec la rondelle. Je me vois comme un défenseur qui peut aider dans les trois zones», confie celui qui a grandi en suivant les exploits de Mika Cyr.

Robichaud, qui a célébré son 17e anniversaire la semaine dernière, soutient par ailleurs que ç’a été très difficile d’accepter de ne pas avoir été repêché en 2022.

«J’étais pourtant classé entre la 6e et la 12e ronde, affirme-t-il. De ne pas avoir été repêché m’a toutefois donné un grand coup de pied dans le derrière. Ça m’a motivé. Ma progression a été constante la saison dernière avec les Caps (de Fredericton). Et plus la saison avançait, plus je gagnais en confiance», déclare-t-il.

En bref…

Zachary Robichaud a été sélectionné en 10e ronde, plus précisément au 174e rang en juin dernier. En 45 parties avec les Caps, séries éliminatoires incluses, il a totalisé cinq buts et 17 passes pour 22 points. Il a aussi joué cinq matchs de saison régulière avec le Blizzard, où il a terminé la saison et a même récolté une passe en deux duels éliminatoires…

Ses droits dans la LHM appartiennent au Blizzard depuis juin 2022, alors que l’organisation d’Edmundston en a fait son premier choix territorial…

En quatre matchs préparatoires, Robichaud montre jusqu’ici un dossier d’un but et deux mentions d’aide pour trois points, tous obtenus dans la victoire de 7 à 5 du Titan au Centre Avenir de Moncton…