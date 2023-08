Blizzard: deux défenseurs s’ajoutent avant le camp

À la suite des récents départs des vétérans Tim Porter et Jesse Chamberlain, qui ont décidé d’aller voir si la glace est plus belle ailleurs, le Blizzard d’Edmundston a heureusement pu se dénicher deux autres défenseurs de bon niveau. Mardi, l’organisation a annoncé les signatures de Mathieu Boucher et d’Owen Arnold pour la saison 2023-2024.

Boucher et Arnold, tous deux âgés de 18 ans, viendront donc en quelque sorte remplacer Porter et Chamberlain, qui devaient occuper deux des huit postes de 20 ans au sein du club.

«Dans le junior A, tu dois souvent composer avec les décisions qui se prennent dans la LHJMQ. Mais dans ce cas-ci, ça nous a pris par surprise», révèle l’entraîneur-chef Simon Olivier.

«Boucher et Arnold sont plus jeunes de deux ans et ils possèdent un beau potentiel. Ils viennent aussi d’avoir de bons camps dans la LHJMQ», confie-t-il, Arnold, un pan de mur de 6 pieds 5 pouces et 201 livres, a pris part au camp des Olympiques de Gatineau, équipe pour laquelle il a accumulé quatre passes en 49 duels. Quant à Boucher, auteur de huit buts et 11 passes en 41 duels, séries incluses, dans la Ligue collégiale du Québec avec les Dynamiques de Sainte-Foy, il a participé au camp des Wildcats de Moncton.

«Avec nous, ils vont avoir l’occasion de jouer et de poursuivre leur développement», assure Olivier.

Porter et Chamberlain ne sont par ailleurs pas les seuls 20 ans qui ont déserté le Blizzard. L’attaquant Evan Gass, qui était l’un des rares costauds du club, a fait de même en s’exilant en Alberta.

Ces départs signifient que le Blizzard a présentement plusieurs postes disponibles pour des vétérans de dernière année. Pour l’instant, on y retrouve l’attaquant Peter Amanatidis et l’arrière Anastasios Lazaris, déjà présents la saison dernière, et deux attaquants acquis cet été, Félix Bédard et Jérémy Ste-Marie. Un cinquième, le gardien Nicholas Sheehan, doit également se rapporter à l’équipe.

Bref, au moins trois places devront être comblées.

«Nous continuons de regarder ce qui se passe. Il y a entre autres le ballottage dans la LHJMQ et la OHL commence ses activités bientôt. Nous avons donc les yeux bien grands», affirme Simon Olivier.

Le Blizzard, dont le camp d’entraînement a pris son envol mercredi, comprend actuellement 35 joueurs, mais le nombre pourrait s’agrandir dans les prochains jours.

Ainsi, il n’est pas impossible que l’arrière Zachary Robichaud et l’attaquant Philippe Collette se rapportent au club dans les prochains jours. On ignore encore si les deux joueurs vont réussir à se tailler un poste avec le Titan.

«Je leur souhaite sincèrement de rester avec le Titan, mais si cette équipe décide qu’ils ne sont pas encore prêts et qu’il est préférable de poursuivre leur développement avec nous, ils sont les bienvenus à bras ouverts. Philippe a compté de gros buts pour nous la saison dernière et il serait à coup sûr un gros élément de notre attaque. Zachary, lui, c’est évident qu’une place lui est réservée si jamais il ne fait pas le Titan», raconte Olivier.

Parmi les autres éléments importants de l’équipe, notons le défenseur Jérémie Thibodeau, les attaquants Marco Martin, Noah Matulu, Jérémy Fortin et Colby Morin. Ils ont aussi greffé à leurs rangs les avants Jean-Christophe Coulombe et Ryan Loveless.

«Il reste encore à définir ce qui sera la principale force de notre équipe, mais nous serons différents. Je crois que nous allons avoir un club de caractère avec des gros travaillants. Nous serons davantage dans la face de nos adversaires. Je ne veux pas dire que n’avions pas de caractère la saison dernière, mais notre groupe de 20 ans à l’attaque était exceptionnel avec les Olivier Coulombe, Patrick LeBlanc, Alex Arsenault, Jérémy Duguay, Tristan Fortin et Mitchell McLeod», souligne Olivier.

Quand on lui dit que les décisions risquent d’être difficiles à prendre pour les derniers postes disponibles, tant à l’attaque qu’en défensive ou devant les buts, Simon Olivier réplique avec une réponse savoureuse.

«J’ai déjà entendu Jacques Martin répondre à une telle question des journalistes. Il leur avait dit qu’il n’y avait rien de difficile à prendre des décisions parce que ce sont les joueurs qui décident par leur façon de jouer. Notre rôle, c’est de les regarder et de choisir les meilleurs. J’avais trouvé qu’il y avait beaucoup de logique dans la réponse de Jacques Martin», révèle le pilote du Blizzard.

En bref…

Owen Arnold est à l’origine un choix de 6e tour du Titan d’Acadie-Bathurst en 2021…

Une belle lutte s’annonce devant le filet au camp du Blizzard. Si Nicholas Sheehan semble assuré du poste de numéro 1, Samuel LeBlanc et Will Hodgson vont se livrer une belle lutte pour l’autre place. Ceci dit, LeBlanc part sans doute avec une petite longueur d’avance en raison de son vécu avec le Blizzard la saison dernière…

Le Blizzard disputera un premier match préparatoire ce vendredi face aux Tigres de Campbellton au Centre civique Mémorial…