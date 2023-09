Aigles Bleus: gars et filles subissent deux revers

Younes Bouida aurait probablement préféré voir son équipe affronter deux autres clubs pour lancer la saison universitaire de soccer masculin, mais le fait demeure que les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont démontré qu’ils étaient en mesure de rivaliser avec les meilleurs.

Dimanche et samedi, le Bleu et Or a subi des revers de 3 à 0 et de 1 à 0 face aux Capers du Cap-Breton et aux X-Men de St. Francis Xavier.

Ce qu’il faut savoir au sujet des Capers et des X-Men, c’est que ces formations se partagent sans interruption depuis 2017 les deux premières places du classement général du Sport universitaire de l’Atlantique.

«Nous avons appris en fin de semaine que nous ne sommes pas loin des meilleures équipes au Canada», mentionne Bouida.

«Nous avons eu un bon apprentissage qui va nous servir pour les prochaines parties. Nous continuons et nous avons maintenant une meilleure appréciation des capacités et du niveau de jeu de nos joueurs. Cela va être utile pour les prochaines semaines», ajoute l’entraîneur des Aigles Bleus.

Cameron Killbride (5e) et Owen Sheppard (71e) ont marqué pour les Capers. Le troisième filet est survenu après une maladresse défensive dans la 36e minute de jeu, dans laquelle un joueur de l’U de M a marqué dans son propre filet.

En ce qui concerne le revers de 1 à 0 face aux X-Men, seul Logan Rieck est parvenu à déjouer le gardien Matteo Blanc.

Chez les dames, les Aigles Bleues de Mehyar Zekaroui ont nettement moins bien parus en encaissant des dégelées de 8 à 0 devant les X-Women de St. Francis Xavier et de 7 à 1 aux mains des Capers du Cap-Breton.

Alliyah Rowe (9e, 28e, 65e) et Grace Hannaford (45e, 60e, 85e) ont inscrit toutes deux un tour du chapeau. Makenna Bowser (65e) ont réussi les buts des Capers.

Du côté des X-Women, Lauren Reid (17e, 31e), Amanda Smith (47e, 56e), Ava Elgood (40e), Brynn Juras (44e), Abby Steen (87e) et Hannah Yantha (87e) ont trompé la vigilance de Krista Phillips.

«Nous ne sommes pas encore prêtes à rivaliser avec des clubs du calibre des Capers et des X-Women, souligne Zekaroui. La minute que nous leur donnions de l’espace, elles attaquaient. Il vaudrait mieux jouer en équipe dans les prochaines parties.»