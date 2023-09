Les Aigles Bleus seront de passage à Lamèque

Olivier-Luc Haché et William Basque sont fébriles à l’idée de disputer un match préparatoire des Aigles Bleus de l’Université de Moncton à l’aréna des Îles-Lamèque, le samedi 16 septembre prochain. Les deux attaquants du Bleu et Or, originaires respectivement de Savoy Landing et de Tracadie, n’ont pas eu l’occasion de jouer du hockey compétitif dans la Péninsule acadienne depuis déjà une dizaine d’années.

«Je suis excité, s’exclame Haché. Ça va être incroyable comme expérience. Je ne me souviens plus de la dernière fois que j’ai joué devant mon monde, mais ça remonte à l’époque du bantam AAA. Je sais que William a également hâte.»

C’est effectivement le cas.

«Ça va être spécial, confie Basque. Ça va faire du bien de voir plein de visages connus. Je suis pas mal certain que l’aréna va être plein. La dernière fois que j’ai patiné à Lamèque, c’était je crois pour un entraînement pour le pee-wee AAA ou le bantam AAA.»

La troupe de Derek Cormier affrontera pour l’occasion les Panthers de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Le camp d’entraînement va super bien, signale Haché. Les nouveaux venus se sont bien intégrés.»

«Les nouveaux ont apporté un bon vent de fraîcheur, poursuit Basque. Ils m’ont tous impressionné jusqu’ici. Tu vois qu’ils viennent de terminer le junior, ils sont tous en très grande forme.»

«Vraiment, ça augure bien pour nous cette saison. Je crois que nous pouvons connaître une grande saison», mentionne Basque.

«Nous allons avoir une équipe très rapide et nous avons les éléments pour marquer des buts à l’attaque avec les Mika Cyr, Jérémy Lapointe et Nathaël Roy. Nous espérons pouvoir jouer aussi bien que pendant les dernières séries éliminatoires», ajoute Haché.

En bref…

En marge de cette rencontre, trois sessions de formation seront offertes aux jeunes hockeyeurs de la région par les joueurs des Aigles Bleus. De plus, les entraîneurs de la région pourront de leur côté bénéficier du savoir-faire des entraîneurs du Bleu et Or. Les trois sessions pour les jeunes (M9, M11 et M13) ont lieu le lendemain match, de 9h à 13h. Les entraîneurs, eux, pourront en apprendre davantage entre 10h15 et midi…

La rencontre entre les Aigles Bleus et les Panthers débutera à 19h… Les laissez-passer pour la partie sont disponibles au P. Mallet Station Service, à Shippagan, à l’Hôtel de ville de Lamèque, au restaurant le P’tit Mousse, à Lamèque, et au Hatheway Ford, à Tracadie…

Saviez-vous que l’un des nouveaux venus chez le Bleu et Or, l’attaquant Alex Arsenault, a joué sa première saison M15 avec les Sénateurs de la Péninsule acadienne/Miramichi en 2015-2016? La raison est fort simple, il a dû attendre sa deuxième saison pour percer l’alignement des Flyers de Dieppe. Il a donc été prêté pour une saison à l’équipe de la Péninsule acadienne…