LHM: Jean et Leard inspirent les Rapides

Néka Jean et Jonah Leard y sont allés de deux buts et une passe chacun et les Rapides de Grand-Sault ont défait les Tigres de Campbellton 5 à 0, dimanche soir, dans un match préparatoire de la Ligue de hockey junior des Maritimes présenté devant 766 spectateurs au Centre E.-&-P.-Sénéchal.

Scott LeBlanc et Adam Lecours ont jumelé leurs efforts pour signer le jeu blanc devant la cage des Rapides.

Du côté des Tigres, le jeune portier de 16 ans Samuel Quimper a été le meilleur des siens en bloquant les 13 tirs dirigés vers lui dans la première moitié du match.

Le défenseur des Tigres Nick Dyson (4) tente de mettre en échec l’attaquant des Rapides Jérémy Boulanger (44). – Gracieuseté: Bryan Côté Photography Ty Owen Bérubé (16), du Blizzard, célèbre son but devant le gardien Loic Nadeau (35), des Rapides, samedi. – Gracieuseté: Percy Picard Ty Mulcahy, du Blizzard, se présente devant le gardien des Rapides, pendant que Zackarie Michaud (47) est à sa poursuite. – Gracieuseté: Percy Picard

Samedi, devant près de 2000 partisans au Centre Jean-Daigle d’Edmundston pour un match préparatoire, le Blizzard a eu raison des Rapides 5 à 2.

Ty Owen Bérubé et Ryan Small ont mené l’offensive du Blizzard avec une but et une passe chacun.

Zackarie Michaud a réalisé les deux buts des Rapides.

Will Hodgson et Olivier St-Onge ont arrêté 29 des 31 tirs des visiteurs devant le filet du Blizzard.

Au Centre civique Mémorial de Campbellton, toujours samedi, les Steamers de West-Kent l’ont emporté 5 à 3 face aux Tigres.

Le tout premier choix du dernier encan Zachary Boudreau a réussi deux buts dans la victoire.

Mathis Cyr a fait de même dans le revers.

Simon Cormier et Eli James ont stoppé 22 des 25 rondelles dirigées vers eux dans le camp des Steamers.

Vendredi, les Steamers ont triomphé 5 à 2 face aux Red Wings de Fredericton, grâce en grande partie par Zachary Boudreau qui a réussi un but et deux aides, au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche. De leur côté, le Blizzard a gagné 5 à 4 contre les Tigres.