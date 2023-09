Un premier gala réussi pour la RSPW

La Real Savage Pro Wrestling (RSPW) a présenté samedi le premier gala de sa jeune histoire et c’est devant plus de 300 spectateurs réunis au club de curling de Tracadie que Marko Estrada a défait Zak Patterson en grande finale.

«Ç’a été un grand succès, affirme le promoteur et copropriétaire de la RSPW Gabriel Vienneau. Tous les lutteurs et les membres de la sécurité ont été payés avant même le premier combat et nous avons même pu réaliser un profit. Nous n’avons eu que des commentaires positifs des spectateurs et tous les lutteurs de la soirée nous ont fait savoir qu’ils souhaitaient revenir.»

Vienneau, qui se veut aussi l’interprète de Gabriel Savage, a également livré un combat contre son partenaire d’affaire Jonathan Chiasson, alias Snake. C’est d’ailleurs ce dernier qui l’a emporté à la suite d’une bévue du gérant de Savage, Country Cash. Snake est donc devenu le premier champion All Territory Elite de la RSPW.

De gauche à la droite, la nouvelle équipe de la RSPW composée de Big Mountain et Oji Bjornsson et du gérant Country Cash. – Gracieuseté Plus de 300 spectateurs ont assisté à ce premier gala dans l’histoire de la Real Savage Pro Wrestling, samedi soir. – Gracieuseté

Parmi les autres faits saillants de la soirée, notons la victoire de Shikaka devant Vanessa Kraven. Shikaka s’est ainsi vu remettre le titre féminin de la jeune fédération.

Dans le combat entre deux véritables poids lourds, Justin Newhook a eu raison de Giant Orion, un colosse de 7 pieds et 305 livres.

D’autre part, les spectateurs ont également pu assister à la naissance d’une nouvelle équipe qui sera dirigée par Country Cash. Oji Bjornsson formera un duo avec Big Mountain Gabe Caubvick, un mastodonte de 6 pieds 9 pouces et 400 livres.

Enfin, Country Cash, dont ce n’était pas vraiment la soirée, s’est fait humilier sur le ring par une jeune fille de 12 ans, Kylie LeBreton, qui lui a administré une clé de bras. C’est la sécurité qui a dû venir à l’aide du détestable gérant qui poussait des hauts cris de douleur.

Le prochain gala de la RSPW aura lieu le 21 octobre prochain au club sportif de Pont-LaFrance. L’Halloween sera au cœur de cette carte que les dirigeants ont choisi d’appeler Cauchemar dans le ring.