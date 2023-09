Compétition d’hommes forts à Shippagan: «Pas du cirque, mais des professionnels»

Des gros nounours.

Voilà comment Simon Pratte, récemment couronné l’homme le plus fort au pays, décrit les forces de la nature qui seront au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan, samedi.

Pour l’occasion, 15 hercules feront l’étalage de leur puissance dans le cadre du Championnat de l’Atlantique, dernière épreuve du Circuit des hommes forts au Canada.

Les mastodontes vont s’exécuter dans les épreuves du yoke, de la pierre d’Atlas, du billot, du soulevé de terre (deadlift) et du lancer du sac de sable.

Pratte, qui ne pourra malheureusement pas compétitionner samedi en raison d’une blessure au dos, sera néanmoins présent pour donner un coup de main en arrière-scène.

«Les compétitions d’hommes forts d’aujourd’hui, ce n’est pas du cirque. Ce sont des professionnels», révèle le gaillard de Sainte-Anne-des-Monts.

«Mais au-delà du fait qu’ils ont tous des physiques de brute, ce sont surtout des gars gentils et doux. Ce sont des gros nounours», souligne-t-il en riant.

«Et puis, tous les gars sont conscients qu’il s’agit d’un événement familial et ils agissent en conséquence», précise celui qui se dit l’un des plus «chétifs» sur le circuit canadien.

«À 5 pieds 10 pouces et 270 livres, je suis l’un des moins costauds. À côté d’un gars comme Joey Lavallée, qui fait 6 pieds 2 pouces et 401 livres, j’ai l’air d’un petit bonhomme», lance Pratte en ricanant.

S’il aurait bien aimé en débattre avec ses rivaux à Shippagan, d’autant plus qu’il avait toujours des chances de remporter le championnat du Circuit canadien, Simon Pratte se dit avant tout friand des épreuves de force.

«Quand tu fais de la compétition, tu dois apprendre à maîtriser une trentaine d’épreuves. À Shippagan, les gars vont participer à cinq épreuves. Par expérience, le concours de la pierre d’Atlas est l’épreuve préférée des spectateurs. Pour tout dire, c’est l’épreuve fétiche de toutes les compétitions d’hommes forts tellement c’est populaire. C’est une épreuve spectaculaire», affirme Pratte.

À Shippagan, Pratte estime que ça va se jouer entre Frédérick Rhéaume, l’actuel meneur du classement du Circuit canadien, ainsi que les Néo-Brunswickois Joey Lavallée et Maxime Boudreault.

«Je donnerais toutefois ma main à couper que c’est Joey qui va gagner, dit-il en riant. Il va compétitionner à la maison et devant son monde, alors ça devrait l’aider. Mais ça risque quand même d’être assez serré.»

Outre Joey Lavallée, Maxime Boudreault et Frédérick Rhéaume, les hommes forts suivants seront également de la partie: Samuel Daigle, David Nollet, Philippe St-Cyr, Keven Malenfant-Caron, Mathieu Poirier, Tomy Chevalier, Jocelyn Lusignant, Lance Lavallée et Jordan Dickens. Ajoutez à cela les trois représentants des Maritimes de niveau amateur qui ont été sélectionnés spécifiquement pour cette compétition, soit Émile Boissonnault, Shane Doiron et Alex Wallace.

En bref… Les compétitions débuteront samedi sur le coup de 13h… Les 15 hommes forts seront par ailleurs présents pendant tout l’après-midi au Pub 118, à Caraquet, vendredi. Les colosses procéderont à la signature d’autographes, à la prise de photos, tout en vidant probablement le frigidaire de toute nourriture…