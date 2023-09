Baseball intermédiaire: la crème de la province réunie dans la Péninsule

S’il y a une chose qui risque de retenir l’attention lors du Championnat provincial de baseball intermédiaire, qui prend l’affiche dès vendredi soir à Tracadie, c’est bien la qualité des lanceurs.

Ils sont plusieurs qui sont aussi bien dire de niveau senior, à commencer par l’excellent Mark MacNevin, des Expos de Fredericton.

Croyez-le ou non, MacNevin, qui se débrouille également fort bien au bâton, a remporté ses cinq décisions en 2023 en ne permettant que six petits coups sûrs et un but sur balles en 28 manches de travail et aucun point mérité. Il a de plus retiré 58 frappeurs sur des prises, soit un peu plus de deux frappeurs sur trois.

Le puissant frappeur Kyle Arseneault, des Cardinals de Dieppe, n’est pas en reste. Sur la butte, Arseneault n’a lui aussi concédé aucun point mérité avec quatre victoires en 23 manches lancées. Seulement 11 gars sont parvenus à frapper en lieu sûr contre lui.

Et il ne faudrait également pas oublier Ronnie Dickson, des Tigers de Chatham Head, victorieux lors des ses cinq décisions, en plus de présenter une moyenne de points mérités de 1,21 en 27,1 manches de boulot. Il a aussi passé 48 gars dans la mitaine.

Parmi les autres artilleurs à surveiller, notons Sonny Newman, des Tigers, Rémi Légère, des Aigles de Tracadie, Simon Boucher et Steve Aubé, des Cardinals, Matt Oram et Steve Somerville, des Expos, ainsi que le solide quatuor des Angels de Saint-Jean composé de Peter Wedge, Kevin DeSaulniers, Jorden Drier et Hudson Johnston.

Sur le plan offensif, plusieurs cogneurs devraient aussi faire vivre de beaux moments aux amateurs de baseball.

C’est le cas, entre autres, de Kyle Arsenault, C.J. MacDonald, Colin Robichaud, Stephen Thorne, Yves Parent et Kevin Basque, chez les Cardinals de Dieppe, Dan Taylor, Gary Brown et Kevin DeSaulniers, des Angels de Saint-Jean, Jordan Kingston, Matt Losier, Nick Hardy et Craig Russell, des Tigers de Chatham Head, Zachary LeBouthillier, Danny Haché, Zoël Benoit et Yannic Hachey, des Aigles de Tracadie, ainsi qu’un sixtette de frappeurs qui a complété la dernière saison du Circuit de la capitale provincial avec une moyenne supérieure à ,500. Il s’agit de Tim McCallum, Brendan Mittelholtz, Tanner Banks, Mark MacNevin, Luke Smith et Cole Hobson.

En saison régulière, les Cardinals sont l’équipe qui a présenté le meilleur dossier avec 18 victoires contre un revers. Ils sont suivis par les Expos (13-2), les Angels (12-4), les Tigers (12-4), les Astros (7-8) et les Aigles (4-14).

Les Aigles et les Tigers auront l’honneur de lancer les hostilités dès 18h, vendredi, au parc Raoul-Losier. Des matchs sont aussi prévus à Caraquet entre les deux formations de Fredericton, les Astros et les Expos (20h), de même qu’à Tracadie entre les Angels et les Cardinals (21h).

L’action de la ronde préliminaire va se poursuivre samedi avec la présentation de quatre rencontres à Tracadie et deux autres à Caraquet.

Les demi-finales seront par ailleurs présentées dimanche matin, à 10h, aux deux terrains du tournoi. Enfin, la finale suivra à 14h au parc Raoul-Losier.