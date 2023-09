Compétition d’hommes forts: Lavallée, Boudreault et Rhéaume devraient dominer

À moins qu’un autre participant ne vienne mêler les cartes, Joey Lavallée, Maxime Boudreault et Frédérick Rhéaume devraient logiquement dominer la compétition de samedi à Shippagan. Cela dit, l’homme le plus fort au pays, Simon Pratte, a déclaré dans nos pages, mercredi matin, qu’il était prêt à mettre sa main à couper que Lavallée va l’emporter.

Lorsque mis au courant de la prédiction de Pratte, qui ne pourra malheureusement pas compétitionner samedi en raison d’une blessure au dos, Lavallée s’est esclaffé au sujet de la main à couper.

«Il a dit ça, hein… Je suis pas mal content d’entendre ça, mais ça ne sera pas facile. Mais je vais pas te raconter de blague, j’y vais pour gagner. Je suis excité. Ce sera ma première compétition comme professionnel au Nouveau-Brunswick», raconte l’Acadien de Moncton qui n’est âgé que de 26 ans.

Lavallée est par ailleurs un athlète transformé. Alors qu’il compétitionnait l’an dernier à 405 livres, le colosse de 6 pieds 2 pouces a fondu de 40 livres et fait désormais osciller le pèse-personne à 365 livres.

«Ça fait une énorme différence. Ça m’aide dans tout. Je me rends compte à quel point je n’étais pas en forme. Avant, c’est simple, j’avais de la misère à me pencher pour lacer mes souliers», lance-t-il en riant.

Frédérick Rhéaume, de son côté, est déterminé à confirmer son titre de meilleur homme fort du Circuit canadien.

Âgé de 26 ans lui aussi, le gaillard de 6 pieds et de 340 livres fait partie de la nouvelle génération de Samson qui ont pris la relève de Jean-François Caron. Outre Rhéaume, on retrouve aussi dans ce groupe de jeunots son frère Gabriel, Joey Lavallée, Simon Pratte et Wesley Derwinsky. Tous sont âgés entre 25 et 27 ans.

«Nous sommes tous à peu près du même niveau, soutient Rhéaume. Le sport a beaucoup évolué ces dernières années. Pour ma part, j’espère d’être en mesure de faire le saut sur la scène internationale l’an prochain. J’aimerais me qualifier pour la Classique Shaw. Joey y a déjà participé deux fois et j’aimerais y aller à mon tour.»

Lavallée, lui, a des objectifs encore plus élevés après sa médaille d’argent au récent Canada’s Strongest Man et sa troisième place à la Classique Shaw en juin.

Du 1er au 3 décembre, il va prendre part aux Strongman Games à Charleston, en Virginie en Virginie-Occidentale. Il croit qu’il s’agit là d’un moment clé pour la suite de sa carrière.

«Mon objectif est d’aller chercher un top-3. Si j’y parviens, ça va me qualifier automatiquement pour deux grosses épreuves internationales, dont les Mondiaux. Une fois qualifié, ça va me lancer. Je ne m’arrêterai plus», mentionne-t-il.

«Dans mon sport, tu atteins normalement tes meilleures années entre 30 et 40 ans. Il me reste donc encore plusieurs belles années. Le secret, c’est de rester en forme», souligne-t-il.

«Et moi j’ai la chance de ne pas avoir de petits bobos et d’être super sexy», ajoute-t-il en riant aux éclats.

Frédérick Rhéaume est un colosse de 6 pieds et de 340 livres qui occupe en ce moment le premier rang du Circuit des hommes forts du Canada. – Gracieuseté L’Acadien Joey Lavallée est l’un des favoris pour remporter la compétition d’hommes forts ce samedi à Shippagan. – Gracieuseté

En bref… Selon Frédérick Rhéaume et Joey Lavallée, les spectateurs vont avoir beaucoup de plaisir avec David Nollet. «David, c’est un showman. Sur le Circuit canadien, c’est un peu la colle. C’est lui qui fait que tout le monde s’entend bien. Il est là pour s’amuser et pour amuser le public. Mais attention, c’est aussi un gars sérieux en compétition. Il est fort comme un ours», révèle Joey Lavallée… Si Lavallée est le favori au yoke, Rhéaume n’a pas son pareil au soulevé de terre (deadlift). Maxime Boudreau, quant à lui, est le favori à la pierre d’Atlas et au billot (log). En ce qui concerne au lancer du sac de sable, bien malin celui qui peut prédire un vainqueur… Dans une semaine normale, un homme fort s’entraîne de quatre à cinq fois par semaine, pour une durée de deux à quatre heures par session. On parle donc de 15 à 20 heures par semaine, rien que pour l’entraînement… Joey Lavallée a la chance de compter sur deux entraîneurs, soit Maxime Boudreault et Samantha Belliveau qui sont d’ailleurs un couple dans la vie. Boudreault et Belliveau sont d’ailleurs des athlètes réputés sur la scène mondiale… La compétition a lieu au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan ce samedi à compter de 13h…