Gallant 8e aux Mondiaux de Riyad

Josée Gallant a finalement dû se contenter de la huitième place, mercredi, lors des Mondiaux d’haltérophilie présentés à Riyad, en Arabie saoudite. L’Acadienne de 31 ans a complété la compétition avec un total combiné de 189 kilos, soit 84 kg à l’arraché et 105 kg à l’épaulé-jeté.

Gallant, qui en était à une dernière compétition internationale chez les 54 kilos – elle va désormais compétitionner chez les 49 kg -, avait des sentiments ambigus quant à son classement.

«Ce n’est jamais une mauvaise journée quand tu représentes ton pays, confie-t-elle. Mais ce n’est toutefois pas le total que j’espérais. Ça ne représente pas ce que je peux faire. Je suis heureuse, mais pas satisfaite.»

Rappelons que les records personnels de Gallant en compétition sont de 87 kg à l’arraché, 107 kg à l’épaulé-jeté et de 194 kg au total combiné des deux épreuves. La semaine dernière, elle se disait confiante de battre ces trois marques.

Gallant explique que les longues attentes ont ralenti le rythme et rendu la préparation psychologique difficile.

«Je me sentais pourtant super bien ce matin. J’étais super zen. J’étais prête. Il y a eu malheureusement beaucoup d’attente entre les essais et ç’a rendu la situation un brin chaotique. Dans ces conditions, c’est difficile de rester réchauffée et concentrée. Il y a eu aussi plusieurs essais ratés par les participantes. Mais ça fait partie du sport.»

Pas question de baisser les bras, d’autant plus qu’elle est toujours convaincu qu’elle parviendra à obtenir son laissez-passer pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

«Je suis patiente, mon tour viendra. En attendant, je continue de prendre de l’expérience. Mais à partir de maintenant, ça va se passer chez les 49 kilos», lance-t-elle.

«Tassez-vous, je m’en viens!», termine l’Acadienne de Campbellton en riant aux éclats.

C’est Guan Ling Chen, de Taïwan, qui a triomphé avec un total de 203 kg. La Colombienne Rohelys Galvis Gonzalez (201 kg) et la Mexicaine Irene Borrego (199 kg) l’ont accompagné sur le podium.