Lukas Cormier veut forcer la main des Golden Knights

Lukas Cormier a tout un défi sur les bras.

Le patineur originaire de Sainte-Marie-de-Kent tentera de percer l’alignement des champions en titre de la coupe Stanley au cours des prochaines semaines.

Rien de moins.

Et comme les mouvements de personnel ont été rarissimes chez les Golden Knights de Vegas, le défenseur acadien devra mettre les bouchées doubles durant le camp d’entraînement.

Le jeune homme de 21 ans a trimé dur cet été avant de s’envoler pour Henderson, dans le Nevada.

«Ça faisait du bien d’être de retour à la maison cet été, de revoir la famille et les amis. Je me suis aussi beaucoup entraîné parce que ça fait partie de mon travail. J’allais au gymnase à Dieppe cinq fois par semaine, en plus de patiner au moins trois fois», raconte-t-il.

«J’ai l’intention de faire du mieux que je peux. Je sais que ce sera difficile de faire l’équipe parce que la plupart des gars qui ont gagné la coupe l’an passé sont encore là. Il n’y a pas grand place dans l’alignement.»

Un coup d’œil rapide sur les joueurs sous contrat permet de constater que la brigade défensive des Golden Knights comprend déjà Alex Pietrangelo, Shea Theodore, Alec Martinez, Brayden McNabb, Nic Hague, Zach Whitecloud et Ben Hutton, notamment.

La bonne nouvelle, c’est que Cormier serait le deuxième plus bel espoir de l’organisation (derrière le centre Brendan Brisson, choix de premier tour en 2020), selon le magazine The Hockey News.

«Mais je vais tout faire pour essayer de me faire une place. C’est ça le défi de jouer professionnel. Tout le monde joue pour sa carrière», lance-t-il avec enthousiasme.

L’athlète de 5 pi 10 po et de 180 lb a laissé une belle carte de visite à sa première saison professionnelle, l’hiver dernier, comme en témoigne son dossier de 10-25=35 en 62 rencontres avec les Silver Knights de Henderson, dans la Ligue américaine de hockey.

«C’était un peu différent du hockey junior, mais ce fut une très bonne expérience. Les gars sont plus gros et plus rapides. Le rythme du jeu est aussi très différent. On a moins de temps pour faire nos jeux», mentionne Lukas Cormier.

Même s’il doit retourner pour une autre saison à Henderson, le patineur acadien ne s’en formalise pas.

«C’est une bonne organisation, qui traite bien ses joueurs. Les installations sont excellentes et nous sommes bien entourés.»