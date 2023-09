Titan: des retranchements qui surprennent

Avec les cinq retranchements annoncés mardi, Gordie Dwyer n’a plus qu’une ou deux décisions à prendre avant d’être en mesure d’annoncer son alignement final. Ça pourrait toutefois être plus si jamais l’un des quelques scénarios qu’il mijote du côté des agents libres ne connaît un dénouement heureux.

Si la libération du vétéran attaquant Nolan Forster n’est guère surprenante, ainsi que le cas du jeune défenseur Zachary Robichaud, que l’organisation préfère voir poursuivre son développement avec le Blizzard d’Edmundston, les départs de Noah Ryan, Philippe Collette et Ethan Dickson ont surpris bien des partisans du Titan d’Acadie-Bathurst.

Dwyer explique sa décision par le fait que Ryan et Collette ont été victimes à la fois d’un camp couci-couça et de la belle tenue des jeunes Ty Peddigrew, Samuel Fréchette et Dawson Sharkey.

Dickson, pour sa part, bien qu’il ait connu de bons matchs préparatoires, bénéficiera d’une autre saison dans le M18 à Kensington, à moins qu’il ne se taille un poste avec les Western Capitals de Summerside dans la LHM.

«Ils vont poursuivre leur développement dans leur équipe junior A, mais il n’est pas exclu de les voir venir terminer la saison avec nous, signale Dwyer. Malheureusement pour Collette et Ryan, ils n’ont pas été en mesure de performer à leur meilleur pendant le camp. Et les jeunes qui sont toujours au camp ont mieux joué qu’eux.»

«Dickson, il est vrai qu’il a fait bonne impression lors de son rappel en fin de saison dernière parce que nous avions plusieurs blessés, mais maintenant que tout le monde est en bonne santé il n’y avait plus de place. Dickson est un joueur offensif de 17 ans et je ne crois pas que ce soit une bonne idée de le garder ici comme 13e ou 14e attaquant», explique le d.g. et entraîneur-chef du Titan.

Le Titan a par ailleurs offert un essai au défenseur Jared Cosman, récemment libéré par les Sea Dogs de Saint-Jean après avoir passé par le processus du ballottage.

«Je n’ai rien promis à Jared, mais il s’entraîne avec nous. Nous verrons pour la suite des choses. Ceci dit, c’est un bon défenseur qui peut nous apporter une certaine stabilité avec son expérience et son leadership.»

Notons que Cosman est un joueur de 20 ans et que si Dwyer ne lui a encore rien promis, c’est probablement parce qu’il est actuellement en pourparlers avec des agents libres ontariens.

Par ailleurs, bien que Peddigrew, Fréchette et Sharkey soient toujours au camp, ils ne sont pas assurés pour autant d’un poste. Pour tout dire, il n’y en aura probablement que deux d’entre eux qui entameront la saison avec le grand club.

Et comme Peddigrew semble avoir une longueur d’avance, ça devrait donc se jouer entre Fréchette et Sharkey. Les deux joueurs de 17 ans ont donc beaucoup à gagner et autant à perdre pendant les rencontres du week-end. Refusant de dévoiler son jeu, Dwyer soutient que la décision finale s’annonce très difficile entre les trois jeunes.

En bref… Nous connaissons maintenant l’identité du premier entraîneur-adjoint du Titan. Il s’agit de Dylan Beston, un bonhomme que Dwyer connaît déjà très bien. Beston, qui est originaire de Calgary, a été son adjoint à Charlottetown et à Zagreb, dans la KHL… Un autre adjoint sera annoncé d’ici le début de la saison régulière… Joshua Fleming (Buffalo), Antoine Keller (Washington), Ty Higgins (Pittsburgh), Milo Roelens (Colorado) et Joseph Henneberry (San Jose) quitteront pour leur camp professionnel la semaine prochaine. Il faut donc s’attendre à quelques rappels, dont deux gardiens… Gordie Dwyer estime que Ty Higgins sera l’un des cinq meilleurs défenseurs offensifs de la LHJMQ cette saison. «Il sera définitivement notre leader en défensive et il devrait jouer de 27 à 30 minutes par partie»… Dwyer est également très content des camps de Robert Orr, Donovan Arsenault, Dylan Andrews et Joseph Henneberry… Blake Pilgrim-Edwards ne s’est pas traîné les pattes pendant l’été et c’est un attaquant nettement plus fort qui s’est présenté au camp. Dwyer a noté une nette différence dans le jeu du hockeyeur de 18 ans… Alexandre Lallier, qui se remet d’une opération à une épaule, sera en mesure de disputer un premier match préparatoire dans une semaine. Il s’entraîne déjà avec contact en compagnie de ses coéquipiers…