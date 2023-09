Grands, gros et forts

Si le public a été frileux pour se montrer le bout du nez – ils étaient moins de 200 personnes dans les gradins -, ça n’a toutefois pas empêché les hommes forts de nous en mettre plein la vue, samedi, au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Maxime Boudreault, Frédérick Rhéaume et Joey Lavallée n’ont pas fait mentir leur réputation de force de la nature.

Les trois Hercules ont d’ailleurs dominé les cinq épreuves au programme et ils ont évidemment été les auteurs des trois plus grands exploits de l’après-midi.

Boudreault, déjà vainqueur du lever du billot (log) et du lancer du sac de sable plus tôt dans la compétition, nous a réservé son plus bel accomplissement en levant (et en déposant) les cinq énormes pierres d’Atlas sur leur socle situé à un peu plus de cinq pieds de hauteur. Il est le seul homme qui y soit parvenu. Les cinq pierres pesaient respectivement 300, 330, 350, 390 et 420 livres.

«Le billot, le lancer du sac de sable et les pierres d’Atlas sont mes spécialités», signale le colosse de 6 pieds 3 pouces et 330 livres, dont l’explosion dans le lancer du sac de sable a également épaté la galerie.

Rhéaume, de son côté, a ébloui tout le monde en soulevant 915 livres au lever de terre (deadlift). Seulement quatre autres hommes avaient réussi cet exploit avant lui au Canada, dont le détenteur du record Jean-François Caron à 1025 livres.

«J’avais réussi à lever 875 livres, il y a deux semaines au Canada’s Strongest Man, mais je savais que je pouvais faire encore mieux. Je suis vraiment content de mon nouveau record», a confié Rhéaume.

Enfin, Joey Lavallée, qui nous a fait une petite peur au lever de terre en étant victime d’étourdissements, est revenu pour nous impressionner au plus haut point en remportant le yoke, qui consiste à courir une certaine distance (aller-retour) avec une charge de 880 livres sur les épaules – une plateforme en fait -, a franchi la distance en 17,98 secondes, soit plus de trois secondes d’avance sur ses deux grands rivaux (Rhéaume 21s12, Boudreault 22s61).

«Je suis très satisfait, a révélé Lavallée quelques instants après la course. Le yoke, c’est ma spécialité. Ç’a bien été aujourd’hui, mais j’ai déjà fait encore mieux.»

En bref… Maxime Boudreault a encore une autre compétition pour compléter sa saison 2023. Les 27 et 28 octobre prochain, il va prendre part au Rogue Invitational qui se tient annuellement à Round Rock, dans l’État du Texas. Le franco-ontarien, qui vit désormais à Moncton, vise un top-5… Émile Boissonnault, qui était l’un des compétiteurs amateurs de la compétition, dit avoir grandement apprécié son expérience. «J’ai appris beaucoup aujourd’hui (samedi). C’est en regardant les professionnels faire, particulièrement au niveau de la technique, que tu apprends. C’est la meilleure place pour ça», mentionne l’homme fort de Dundee… Boissonnault a d’autre part été victime d’une mésaventure dans la nuit de vendredi à samedi en se faisant voler tout son équipement de gymnase qui se trouvait dans son camion. «J’ai été obligé d’emprunter de l’équipement des autres participants, que ce soit des espadrilles, des t-shirts, etc.», a révélé Boissonnault…