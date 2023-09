Junior B: le Poséidon prend forme

À l’entraînement depuis vendredi, le Poséidon de la Péninsule acadienne est en train de prendre tranquillement forme au fur et à mesure que les jours avancent. Dimanche, l’équipe a confirmé les signatures des défenseurs Raphaël Fournier et Nicola Ward, ainsi que des attaquants Alexis Landry et Cédric St-Pierre, portant du même coup à 10 le nombre de patineurs sous contrat en vue de leur première campagne dans la Ligue junior B du Nouveau-Brunswick.

Ces embauches surviennent après celle d’Igor Kovalev, le fils de l’ancien joueur de la LNH Alexei Kovalev, vendredi. Ce dernier venait d’être libéré par les Tigres de Campbellton.

Notons que le gardien Samuel Landry, les arrières Yanic Hachey et Simon Duguay, ainsi que les avants Hugo Roussel et Mikaël Fontaine se sont entendus avec le club cet été.

«Le camp va bien, signale le directeur général et entraîneur-chef du Poséidon, Léonce David. Nous devrions avoir pas loin de 20 gars sous contrat dans la prochaine semaine.»

Parmi les joueurs qui sont en bonne position de s’entendre avec l’équipe, notons les attaquants Thomas-Guy Roy, Jonathan Baldwin, Antoine Basque et Maxime Allain.

Léonce David est par ailleurs en négociations avec l’agent libre Jake Parker, lui aussi récemment libéré par les Tigres de Campbellton, en plus de tenter de convaincre les défenseurs Zachary Roy et Nicholas Adams de se présenter au camp.

«Je ne crois pas que nous allons avoir une équipe pour (gagner le championnat), mais nous allons être compétitifs. L’équipe va être jeune avec plusieurs gars qui sortent du hockey scolaire», confie Léonce David.

Yanic Hachey (à droite) s’est vu confirmer dans le rôle de capitaine du Poséidon de la Péninsule acadienne avec le directeur général et entraîneur-chef de l’équipe, Léonce David (à gauche). – Gracieuseté

En bref… Yanic Hachey sera le premier capitaine dans l’histoire du Poséidon. Le défenseur de 19 ans s’est vu offrir le poste vendredi… Rappelons que Yan Rail et Alexandre David sont les adjoints de Léonce David derrière le banc… Le Poséidon disputera un premier match préparatoire samedi face aux Koyotes de Kent à l’aréna de Cocagne… Le défenseur Nicholas Adams, que Léonce David tente d’amener avec l’équipe, est un gros bonhomme réputé pour ses qualités offensives. La saison dernière, l’arrière a été le meilleur pointeur des Prédateurs de Roland-Pépin avec 29 points (9-20) en 20 parties… Parlant de talent offensif dans le hockey scolaire, Cédric St-Pierre a été le meilleur pointeur de la Conférence Nord en 2022-2023 avec une récolte de 72 points (32-40) en 21 duels…