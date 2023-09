Les Steamers obtiennent Alexis Daniel

Les Steamers de West-Kent ont frappé un très grand coup, dimanche après-midi. Olivier Filion est allé chercher à Edmundston l’ancien capitaine des Wildcats de Moncton Alexis Daniel, dans une transaction majeure qui n’a certainement pas fini de faire jaser.

L’entraîneur-chef des Steamers, qui s’occupe désormais de tout ce qui entoure les transactions et les mouvements de joueur, a dû céder au Blizzard deux choix de première ronde, ceux de 2024 et de 2025, ainsi que les attaquants Justin Hébert et Noah Breau pour sortir Daniel du Madawaska. Il obtient toutefois de plus le jeune arrière Aiden Diamond.

«Nous savions qu’Alexis avait été laissé de côté par les Wildcats et qu’il voulait s’entraîner tout l’hiver avec les Aigles Bleus dans le but de jouer avec cette équipe l’année prochaine, raconte Filion. Toutefois, nous avions également entendu dire qu’il accepterait probablement se rapporter aux Steamers si l’occasion se présentait. Nous savions que les Ramblers (Amherst) le voulaient aussi, mais comme Alexis tient à faire son université sur place, nous étions l’endroit parfait pour lui. Le matin il sera à l’université et il viendra s’entraîner avec nous dans l’après-midi.»

«Alexis, c’est un attaquant que je vois très bien obtenir de 80 à 90 points cette saison dans la LHM. Et avec son leadership, il va nous aider à implanter une bonne culture dans l’équipe auprès des jeunes joueurs de l’équipe, autant sur la glace qu’à l’extérieur de la patinoire. Il va également nous aider à mettre plus de monde dans l’aréna», souligne Filion.

Les arrivées de Daniel et Diamond viennent s’ajouter à celles du gardien Eli James et de l’attaquant Alexander Christmas dans les derniers jours.

Et pour faire de place, outre Hébert et Breau, trois autres joueurs ont également été envoyés sous d’autres cieux, soit Ty Hunter à Grand-Sault, Cole Fraser et Jack Clancy au Fighting Walleye de Kam River, en Saskatchewan, de même que Greyson Chell aux Miners de Red Lake, en Alberta.

Et foi d’Olivier Filion, ce n’est pas terminé.

«J’ai deux autres transactions importantes qui seront annoncées dans les prochains jours. L’un sera un attaquant de 18 ans et l’autre un défenseur de 20 ans. Tous les deux ont déjà joué dans la LHJMQ.

Il a également fait savoir que le défenseur Beren Simard, acquis dans l’acquisition qui a envoyé les frères Vos à Summerside, s’est finalement rapporté à l’équipe. En voilà un autre qui, selon Filion, aura un rôle important au sein du club.