Les Tigres pourront compter sur Kiefer Lyons

Ceux et celles qui voyaient les Tigres de Campbellton présenter un club moins compétitif en 2023-2024 devront vraisemblablement revoir leurs prédictions. Non seulement Kiefer Lyons est de retour, mais les nouveaux venus Mathieu Guévin et Tyler Pazin, bien qu’âgés tous deux de seulement 18 ans, ont tout ce qu’il faut pour faire partie de l’élite de la LHM.

«Guévin est tout un joueur de hockey, s’exclame Charles LeBlanc. Il a vraiment de bonnes mains et Pazin, c’est un marqueur. Tu vois que le gars n’a pas peur de foncer au filet. As-tu ses statistiques pour l’an dernier? Le gars a marqué 75 buts et réussi 132 points avec son club de Norwich dans le M18.»

LeBlanc est d’avis que Lyons, Guévin, Pazin et Justin David vont permettre aux Tigres de compter sur deux excellentes unités offensives.

Les autres attaquants qui ont été confirmés d’une place sont les vétérans Luke Thorne, Daniel Khatib et Ethan Clements, de même que les Bates Ling, Izach Poirier, Andrew Cianflone, Benjamin de Jong et Jack Dwyer. Ce dernier est le fils de Gordie Dwyer, l’actuel d.g. et entraîneur-chef du Titan d’Acadie-Bathurst.

LeBlanc travaille de plus sur le dossier d’un agent libre provenant d’ailleurs au pays qui aura lui aussi un impact important au sein de l’équipe.

En défensive, le directeur général et entraîneur-chef des Tigres est dans l’attente de nouvelles concernant Ryan Hackett, toujours au camp des Wildcats de Moncton. Selon ce que LeBlanc a pu apprendre, nous saurons d’ici 24 heures si Hackett entamera la saison dans la LHJMQ ou s’il reviendra disputer une deuxième campagne à Campbellton.

Rappelons qu’on y retrouve aussi les vétérans Riley Dubois et Nick Dyson. Alexander Mackenzie-Ede, Finn Morris et Jack Brown sont pour l’instant les seuls autres arrières du club.

Devant les buts, le casse-tête est déjà complété puisque le duo de gardiens sera composé de Dekon Randell-Snow et Xavier Farrah.