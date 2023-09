Titan: Dwyer aime bien le travail de ses hommes

Nous n’en sommes encore qu’au calendrier préparatoire et il faut donc éviter de trop s’exciter le poil des jambes à ce stade-ci de la saison. Tout de même, il n’en demeure pas moins que chez le Titan d’Acadie-Bathurst il y plusieurs éléments positifs qui ressortent.

À commencer par l’offensive du club. Après les parties de samedi, la troupe de Gordie Dwyer était la seule des 18 formations de la LHJMQ à présenter une moyenne de six buts par rencontre. Ce n’est pas rien.

La recrue Louis-François Bélanger, malgré ses 15 printemps, continue de produire à un rythme d’enfer en dépit de l’arrivée des vétérans. Les autres recrues, Ty Peddigrew, Noah Laberge, Zachary Deleau et Samuel Fréchette s’illustrent également de leur côté.

Et les nouveaux venus, que ce soit Antoine Kellar, Jared Cosman ou Colby Huggan apportent définitivement un petit je-ne-sais-quoi qui fait que ceux qui étaient là avant eux jouent avec plus de confiance.

Bref, Gordie Dwyer aime bien ce qu’il voit.

«Ça ne reste que des matchs préparatoires, prévient-il, mais les gars travaillent bien en ce moment. Ce sont des victoires d’équipe. Nous comptons sur deux gardiens solides et ils donnent de la confiance aux autres joueurs.»

Par ailleurs, Dwyer n’en finit plus de vanter les mérites du jeune Bélanger. Le premier choix du club, qui n’aura 16 ans qu’en novembre, continue de mener l’offensive du club malgré la présence des vétérans.

«Ça ne l’a aucunement ralenti ou intimidé quand les vétérans sont arrivés, mentionne Dwyer. Il continue de gagner en confiance. Je l’utilise à toutes les sauces et il répond bien. Tout ça est un très bon signe.»

Blake Pilgrim-Edwards, auteur d’un tour du chapeau vendredi dans la victoire de 10 à 2 devant les Sea Dogs de Saint-Jean, en est un autre qui impressionne.

«Il nous est arrivé ici plus fort. Blake est un joueur polyvalent et énergique qui peut nous aider de plusieurs façons. Il possède un bon coup de patin, il joue avec agressivité et il travaille sans cesse», révèle Dwyer, qui a également vanté le jeune Fréchette qu’il décrit comme un joueur d’énergie doté de belles habiletés offensives.

Lors des deux victoires du week-end, Fréchette a contribué un but et quatre passes, en plus de distribuer neuf mises en échec. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle Fréchette a reçu la confirmation qu’il s’était taillé un poste. C’est donc dire que Dawson Sharkey va poursuivre son développement dans le M18 (Charlottetown) ou dans la LHM (Yarmouth).

«Dawson a connu un excellent camp et nous allons définitivement lui donner des opportunités avec le Titan en cours de route. Nous allons le revoir», indique Dwyer.

Le Titan profitait dimanche d’une journée de repos avant de reprendre l’entraînement lundi.

Comme les gardiens Joshua Fleming (Buffalo) et Antoine Keller (Washington) quitteront mardi ou mercredi pour les camps professionnels, tout indique que George Gallant et Samuel Quimper vont passer le reste de la semaine avec le club et qu’ils seront en uniforme pour la partie de vendredi au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche contre les Wildcats de Moncton.

À moins d’un changement au niveau des joueurs de 20 ans, l’alignement du Titan pour entamer la saison 2023-2024 comprend les gardiens Joshua Fleming et Antoine Keller, les défenseurs Jared Cosman, Ty Higgins, William Bishop, Drew Maddigan, Harry Clements, Émile Perron, Noah Laberge et Zachary Deleau, ainsi que les attaquants Milos Roelens, Robert Orr, Joseph Henneberry, Donovan Arsenault, Dylan Andrew, Dominik Godin, Matthew McRae, Colby Huggan, Alexandre Lallier, Blake Pilgrim-Edwards, Samuel Fréchette, Louis-François Bélanger et Ty Peddigrew.