Vincent Collard débarque chez les Wildcats de Moncton

Les partisans des Wildcats de Moncton vont rapidement apprendre à découvrir leur numéro 77.

Vincent Collard est un gars honnête, travaillant et charmant en dehors de la patinoire.

Il est physique et peut aussi ajouter son grain de sel en attaque.

Il est le prototype parfait de l’attaquant de puissance (Power Forward).

Acquis en juin en retour de deux choix au repêchage (premier et septième tour), l’ancien du Drakkar de Baie-Comeau s’adapte lentement à son nouvel environnement.

Si on en juge par le sourire affiché dans son visage, on peut facilement conclure qu’il est heureux d’amorcer le nouveau chapitre de sa carrière en Acadie.

«J’étais vraiment content quand j’ai appris la nouvelle. Je sais que Moncton est une bonne organisation, avec de belles installations. Je connais déjà quelques gars ici (Nathan Grenier, Alex Mercier et Étienne Morin) qui sont en fait des bons amis à moi», raconte le patineur âgé de 18 ans.

«Les gars m’ont vraiment bien accueilli et on peut voir que le groupe est vraiment soudé. Ça n’a pas été très long de m’intégrer au groupe.»

Vincent Collard a changé d’équipe, de ville de province et même de fuseau horaire!

Malgré tout, il a déjà l’aplomb d’un vétéran.

«Je suis venu en fin de semaine avec toute ma famille. On a fait le tour de la ville et on est allé à la plage. On a aussi visité les installations et on a adoré ça. Les premiers contacts ont été très positifs», raconte le joueur originaire de Chicoutimi.

Quant à son rôle dans l’équipe, il ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs.

«Je suis un petit nouveau, c’est donc difficile à dire quel genre de rôle je veux avoir avec les Wildcats, mis j’aimerais m’assurer que les jeunes se sentent bien. Sur la glace, j’ai un bon tir (il a d’ailleurs marqué son premier but à Moncton vendredi soir, face aux Eagles du Cap-Breton), un bon coup de patin et qui travaille fort.»

L’attaquant Vincent Collard deviendra rapidement un favori de la foule chez les Wildcats de Moncton. – Gracieuseté: Normand A. Léger

L’attaquant de 6 pi 2 po et de 190 lb se dit heureux de se retrouver dans une équipe en pleine progression.

«C’est une des choses qui m’est venue en tête quand j’ai appris la transaction. Je me trouve vraiment chanceux d’arriver dans une équipe dans un cycle comme ça.»

Le directeur des opérations hockey de l’équipe, Ritchie Thibeau, parle d’une très belle prise pour son organisation.

«C’est un gars qui joue dans la ligue depuis déjà deux ans et qui a de très belles habiletés. On pense qu’il peut en donner encore plus que ce qu’il a démontré jusqu’à maintenant», souligne-t-il.

«On parle quand même d’un joueur qui a marqué une quinzaine de buts par saison depuis son arrivée dans la LHJMQ. On pense qu’avec son physique et son expérience, il va vraiment aider nos jeunes (les Wildcats ont 12 joueurs âgés de 16 ou 17 ans, soit le gardien Mavric Welk, les défenseurs Nathan Dubreuil, Ales Zielinski, Adam Fortier-Gendron, Ryan Hackett et Trent Ballantyne, ainsi que les attaquants Gabe Smith, Shawn Carrier, Caleb Desnoyers, Sebastian Glas, Riley Sampson et Sidney Deslauriers.»

En 2022-2023, Vincent Collard a présenté un dossier de 15-12=27 en 68 rencontres à Baie-Comeau.